Сборная УКРАИНЫ29 апреля 2026, 09:26 | Обновлено 29 апреля 2026, 09:39
660
0
Милевский высказался о Маркевиче, которого сватают в сборную Украины
Артем выразил восхищение опытным тренером
Легенда киевского Динамо Артем Милевский расхвалил известного украинского тренера Мирона Маркевича, с которым бывший форвард встретился в Луцке.
«Вернулись мы в Киев. Столько эмоций получили... Мирон Богданович, конечно, супер. Красавчик! Выглядит на все 100%. Ален Делон!», – лаконично сказал Артем.
Именно Мирона Маркевича называют главным кандидатом на должность главного тренера «сине-желтых» после ухода Сергея Реброва, но сам специалист пока не подтверждает эти слухи.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
