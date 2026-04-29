Милевский высказался о Маркевиче, которого сватают в сборную Украины

Легенда киевского Динамо Артем Милевский расхвалил известного украинского тренера Мирона Маркевича, с которым бывший форвард встретился в Луцке.

«Вернулись мы в Киев. Столько эмоций получили... Мирон Богданович, конечно, супер. Красавчик! Выглядит на все 100%. Ален Делон!», – лаконично сказал Артем.

Именно Мирона Маркевича называют главным кандидатом на должность главного тренера «сине-желтых» после ухода Сергея Реброва, но сам специалист пока не подтверждает эти слухи.