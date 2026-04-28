Макрон сделал прогноз на полуфинал Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария
Президент Франции не оставил шансов мюнхенцам
Президент Франции Эммануэль Макрон поделился мыслями о предстоящем матче 1/2 финала Лиги чемпионов между клубами ПСЖ (Франция) и «Бавария» (Германия).
Макрон, хоть и болеет за «Марсель», в этот день будет держать кулаки за ПСЖ. Президент страны верит в парижан, поэтому поставил на их победу – 3:1.
«Я болею за «Марсель», но сегодня вечером играет ПСЖ, поэтому я буду поддерживать ПСЖ. Думаю, они выиграют со счетом 3:1», – сказал Макрон.
Первая встреча команд состоится 28 апреля на «Парк де Пренс» (22:00). Ответный матч запланирован на 6 мая.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Первый поединок состоится 28 апреля и начнется в 22:00 по Киеву
