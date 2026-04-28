  4. Макрон сделал прогноз на полуфинал Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария
Франция
28 апреля 2026, 19:19 | Обновлено 28 апреля 2026, 19:26
Макрон сделал прогноз на полуфинал Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария

Президент Франции не оставил шансов мюнхенцам

Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Франции Эммануэль Макрон поделился мыслями о предстоящем матче 1/2 финала Лиги чемпионов между клубами ПСЖ (Франция) и «Бавария» (Германия).

Макрон, хоть и болеет за «Марсель», в этот день будет держать кулаки за ПСЖ. Президент страны верит в парижан, поэтому поставил на их победу – 3:1.

«Я болею за «Марсель», но сегодня вечером играет ПСЖ, поэтому я буду поддерживать ПСЖ. Думаю, они выиграют со счетом 3:1», – сказал Макрон.

Первая встреча команд состоится 28 апреля на «Парк де Пренс» (22:00). Ответный матч запланирован на 6 мая.

Эммануэль Макрон Бавария ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Бавария
Андрей Витренко Источник: L'Equipe
