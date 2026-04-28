Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
28 апреля 2026, 18:55 | Обновлено 28 апреля 2026, 18:57
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Первой лиги перенесен в другой город

«Ворскла» не сможет принять «Левый Берег» в Полтаве

Victor Stasyk. Стадион Ворскла им. А.Бутовского

Матч 26-го тура Первой лиги между полтавской «Ворсклой» и киевским «Левым Берегом» официально перенесен в другой город.

Команды должны были встретиться в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского, однако арена оказалась непригодной для проведения матча.

Полтавский клуб обратился к «аистам» с просьбой изменить место проведения встречи, на что столичный клуб дал согласие.

В результате матч чемпионата Украины состоится в Киеве на стадионе «Левый Берег».

Дата и время поединка остались без изменений – 2 мая в 15:45 прозвучит стартовый свисток.

Ворскла Полтава Первая лига Украины Левый Берег Киев чемпионат Украины по футболу перенос матчей стадион Ворскла им. А.Бутовского
Андрей Витренко Источник: ФК Левый Берег
