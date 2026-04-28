Украина. Первая лига28 апреля 2026, 18:55 | Обновлено 28 апреля 2026, 18:57
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Первой лиги перенесен в другой город
«Ворскла» не сможет принять «Левый Берег» в Полтаве
Матч 26-го тура Первой лиги между полтавской «Ворсклой» и киевским «Левым Берегом» официально перенесен в другой город.
Команды должны были встретиться в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского, однако арена оказалась непригодной для проведения матча.
Полтавский клуб обратился к «аистам» с просьбой изменить место проведения встречи, на что столичный клуб дал согласие.
В результате матч чемпионата Украины состоится в Киеве на стадионе «Левый Берег».
Дата и время поединка остались без изменений – 2 мая в 15:45 прозвучит стартовый свисток.
