ОФИЦИАЛЬНО. Матч Первой лиги перенесен в другой город

Матч 26-го тура Первой лиги между полтавской «Ворсклой» и киевским «Левым Берегом» официально перенесен в другой город.

Команды должны были встретиться в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского, однако арена оказалась непригодной для проведения матча.

Полтавский клуб обратился к «аистам» с просьбой изменить место проведения встречи, на что столичный клуб дал согласие.

В результате матч чемпионата Украины состоится в Киеве на стадионе «Левый Берег».

Дата и время поединка остались без изменений – 2 мая в 15:45 прозвучит стартовый свисток.