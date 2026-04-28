Гвардиола, Эзе, Доку. Рекорды, установленные в последних играх в Англии

Очередные матчи АПЛ и Кубка Англии запомнились интересными статистическими фактами и достижениями.

«Манчестер Сити» стал первой командой в истории Кубка Англии, которая дошла до финала в 4 сезонах подряд. С того момента, как Пеп Гвардиола возглавил «горожан», они одержали наибольшее количество побед в турнире (45), забили наибольшее количество голов (159), сыграли наибольшее количество матчей без пропущенных мячей (28) и чаще всего выходили в финал (5).

Жереми Доку (Манчестер Сити) является единственным игроком из АПЛ в турнире, на счету которого более 100 успешных обводок соперников (133).

«Арсенал» забил свой 17-й гол в АПЛ в сезоне 2025/26 после розыгрыша углового, что стало новым рекордом лиги.

Начиная с сезона 2022/23, Эберечи Эзе забил наибольшее количество голов среди всех игроков в АПЛ из-за пределов штрафной площадки (10).

«Тоттенхэм» впервые победил в АПЛ в 2026 году. Для этого команде понадобилось 16 матчей.

«Астон Вилла» в последних 8 выездных матчах Премьер-лиги победила лишь один раз (при 3 ничьих и 4 поражениях).

Эмилиано Мартинес стал лишь третьим вратарем из Южной Америки, сыгравшим 250+ матчей за один клуб АПЛ во всех турнирах (250). Первыми двумя были бразильцы Эдерсон (372) и Алиссон (332).

Бруну Фернандеш отдал 19 голевых передач в сезоне АПЛ. Рекорд лиги принадлежит Тьерри Анри и Кевину Де Брюйне (по 20).