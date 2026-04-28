28 апреля 2026, 17:51 |
Гвардиола, Эзе, Доку. Рекорды, установленные в последних играх в Англии

Вспомним основные события матчей АПЛ и Кубка Англии в цифрах и фактах

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Очередные матчи АПЛ и Кубка Англии запомнились интересными статистическими фактами и достижениями.

«Манчестер Сити» стал первой командой в истории Кубка Англии, которая дошла до финала в 4 сезонах подряд. С того момента, как Пеп Гвардиола возглавил «горожан», они одержали наибольшее количество побед в турнире (45), забили наибольшее количество голов (159), сыграли наибольшее количество матчей без пропущенных мячей (28) и чаще всего выходили в финал (5).

Жереми Доку (Манчестер Сити) является единственным игроком из АПЛ в турнире, на счету которого более 100 успешных обводок соперников (133).

«Арсенал» забил свой 17-й гол в АПЛ в сезоне 2025/26 после розыгрыша углового, что стало новым рекордом лиги.

Начиная с сезона 2022/23, Эберечи Эзе забил наибольшее количество голов среди всех игроков в АПЛ из-за пределов штрафной площадки (10).

«Тоттенхэм» впервые победил в АПЛ в 2026 году. Для этого команде понадобилось 16 матчей.

«Астон Вилла» в последних 8 выездных матчах Премьер-лиги победила лишь один раз (при 3 ничьих и 4 поражениях).

Эмилиано Мартинес стал лишь третьим вратарем из Южной Америки, сыгравшим 250+ матчей за один клуб АПЛ во всех турнирах (250). Первыми двумя были бразильцы Эдерсон (372) и Алиссон (332).

Бруну Фернандеш отдал 19 голевых передач в сезоне АПЛ. Рекорд лиги принадлежит Тьерри Анри и Кевину Де Брюйне (по 20).

По теме:
Манчестер Сити в гневе из-за решения АПЛ
Симеоне подтвердил: Барселона, Арсенал и ПСЖ хотят топ-форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Джон Стоунз покинет Манчестер Сити
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика Кубок Англии по футболу Манчестер Сити Жереми Доку Пеп Гвардиола Арсенал Лондон Эберечи Эзе Тоттенхэм Астон Вилла Эмилиано Мартинес Бруну Фернандеш
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Футбол | 28 апреля 2026, 09:52 32
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение

Сергей Станиславович предложил кандидатуру Йовичевича, но денег не хватило

Битва редакций. 12-я неделя с игрой Шахтера: определится обладатель PS5 Pro
Футбол | 28 апреля 2026, 15:05 30
Битва редакций. 12-я неделя с игрой Шахтера: определится обладатель PS5 Pro
Битва редакций. 12-я неделя с игрой Шахтера: определится обладатель PS5 Pro

Sport.ua, UA-Football и betking анонсируют последнюю конкурсную неделю третьего месяца

Мирон МАРКЕВИЧ: «Ни одна команда так не выдержит. Все ушли»
Футбол | 28.04.2026, 16:45
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ни одна команда так не выдержит. Все ушли»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ни одна команда так не выдержит. Все ушли»
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
Футбол | 27.04.2026, 21:29
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
Футбол | 28.04.2026, 08:01
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
Популярные новости
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
27.04.2026, 09:04
Бокс
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
28.04.2026, 08:33 16
Футбол
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
26.04.2026, 18:05 76
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа и Фьюри подписали контракт на мега-бой
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа и Фьюри подписали контракт на мега-бой
27.04.2026, 17:59 6
Бокс
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
27.04.2026, 09:28 4
Футбол
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
28.04.2026, 07:46 7
Футбол
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
26.04.2026, 16:59 56
Футбол
Александр УСИК: «Этот боксер – просто машина. Он точно готов»
Александр УСИК: «Этот боксер – просто машина. Он точно готов»
27.04.2026, 23:59
Бокс
