ФОТО. Как Месси повлиял на рынок недвижимости в Майами

Переход Лионеля Месси в «Интер Майами» продолжает влиять не только на футбол, но и на рынок недвижимости.

После переезда аргентинца в США цены на жилье в его районе стремительно выросли. Об этом рассказал инвестор Патрик Бет-Дэвид.

По его словам, он купил дом за 20 миллионов долларов, а сейчас его стоимость уже достигает 45 миллионов.

«Когда Месси переехал по соседству, все захотели быть здесь», – отметил бизнесмен.

Таким образом, влияние легендарного футболиста выходит далеко за пределы поля, меняя даже экономическую ситуацию в отдельных районах.