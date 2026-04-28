ФОТО. Как Месси повлиял на рынок недвижимости в Майами
Лионель Месси поднял цены в два раза...
Переход Лионеля Месси в «Интер Майами» продолжает влиять не только на футбол, но и на рынок недвижимости.
После переезда аргентинца в США цены на жилье в его районе стремительно выросли. Об этом рассказал инвестор Патрик Бет-Дэвид.
По его словам, он купил дом за 20 миллионов долларов, а сейчас его стоимость уже достигает 45 миллионов.
«Когда Месси переехал по соседству, все захотели быть здесь», – отметил бизнесмен.
Таким образом, влияние легендарного футболиста выходит далеко за пределы поля, меняя даже экономическую ситуацию в отдельных районах.
🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Lionel Messi's move to Miami has Lionel has skyrocketed property values in his neighborhood.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 28, 2026
🗣️ Patrick Bet-David: "I bought my house for $20 million , now it’s worth $45 million.”
“With Messi moving in next door, everyone wants to be here."
— @vladtv pic.twitter.com/lKvPIbRp4r
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
