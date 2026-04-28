Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ФОТО. Как Месси повлиял на рынок недвижимости в Майами
Другие новости
ФОТО. Как Месси повлиял на рынок недвижимости в Майами

Лионель Месси поднял цены в два раза...

Лионель Месси

Переход Лионеля Месси в «Интер Майами» продолжает влиять не только на футбол, но и на рынок недвижимости.

После переезда аргентинца в США цены на жилье в его районе стремительно выросли. Об этом рассказал инвестор Патрик Бет-Дэвид.

По его словам, он купил дом за 20 миллионов долларов, а сейчас его стоимость уже достигает 45 миллионов.

«Когда Месси переехал по соседству, все захотели быть здесь», – отметил бизнесмен.

Таким образом, влияние легендарного футболиста выходит далеко за пределы поля, меняя даже экономическую ситуацию в отдельных районах.

По теме:
фото lifestyle бизнес Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Максим Лапченко Источник: The Touchline
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем