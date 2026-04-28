Испания28 апреля 2026, 16:35 | Обновлено 28 апреля 2026, 16:39
Симеоне подтвердил: Барселона, Арсенал и ПСЖ хотят топ-форварда
Атлетико может потерять Альвареса
28 апреля 2026, 16:35 | Обновлено 28 апреля 2026, 16:39
412
0
Наставник Атлетико Диего Симеоне подтвердил, что уже минимум три клуба летом готовы сделать предложение и подписать форварда Хулиана Альвареса.
«Я не могу забраться ему в голову и узнать, что он сам думает делать дальше. Но считаю, что это нормально, когда ПСЖ, Арсенал и Барселона интересуются таким невероятным футболистом», – сказал Симеоне.
В нынешнем сезоне Альварес забил 19 голов и сделал 9 результативных передач.
