28 апреля 2026, 16:35 | Обновлено 28 апреля 2026, 16:39
Симеоне подтвердил: Барселона, Арсенал и ПСЖ хотят топ-форварда

Атлетико может потерять Альвареса

Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Наставник Атлетико Диего Симеоне подтвердил, что уже минимум три клуба летом готовы сделать предложение и подписать форварда Хулиана Альвареса.

«Я не могу забраться ему в голову и узнать, что он сам думает делать дальше. Но считаю, что это нормально, когда ПСЖ, Арсенал и Барселона интересуются таким невероятным футболистом», – сказал Симеоне.

В нынешнем сезоне Альварес забил 19 голов и сделал 9 результативных передач.

Атлетико Мадрид Хулиан Альварес трансферы трансферы Ла Лиги Диего Симеоне ПСЖ Арсенал Лондон Барселона
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
