Магия Олд Траффорд. МЮ продолжил феноменальную серию в АПЛ
Манчестер Юнайтед снова не проиграл матч Премьер-лиги дома, в котором выигрывал после 1-го тайма
Уникальная беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» в АПЛ на «Олд Траффорд» продолжается уже 332 матча.
Данная серия включает в себя те матчи, в которых «МЮ» лидировал по счету после первого тайма.
Очередной жертвой «Манчестер Юнайтед» в этой серии стал «Брентфорд» в матче 34-го тура АПЛ сезона 2025/26.
МЮ выигрывал после первого тайма (2:0) и в итоге одержал победу со счетом 2:1.
Манчестер Юнайтед еще не имеет ни одного поражения в истории АПЛ на «Олд Траффорд» в тех матчах, в которых лидировал в счете после первого тайма!
Беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» в АПЛ на «Олд Траффорд» в матчах, в которых команда лидировала по счету после первого тайма:
- 332 матча
- 306 побед
- 26 ничьих
- 0 поражений
