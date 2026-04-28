Магия Олд Траффорд. МЮ продолжил феноменальную серию в АПЛ

Уникальная беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» в АПЛ на «Олд Траффорд» продолжается уже 332 матча.

Данная серия включает в себя те матчи, в которых «МЮ» лидировал по счету после первого тайма.

Очередной жертвой «Манчестер Юнайтед» в этой серии стал «Брентфорд» в матче 34-го тура АПЛ сезона 2025/26.

МЮ выигрывал после первого тайма (2:0) и в итоге одержал победу со счетом 2:1.

Манчестер Юнайтед еще не имеет ни одного поражения в истории АПЛ на «Олд Траффорд» в тех матчах, в которых лидировал в счете после первого тайма!

Беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» в АПЛ на «Олд Траффорд» в матчах, в которых команда лидировала по счету после первого тайма: