Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью принял решение отказаться от вратаря сборной Украины Анатолия Трубина.

По информации источника, тренер попросил подписать вратаря «Фенербахче» бразильца Эдерсона. Соглашение уже достигнуто – «Бенфика» потратит на трансфер бывшего вратаря «Манчестер Сити» шесть миллионов евро.

Трубин выступает за «Бенфику» с 2023 года. В этом сезоне в активе украинского голкипера 47 матчей, 38 пропущенных голов и 21 поединок, в котором ему удалось сохранить ворота на нуле.