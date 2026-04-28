Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Португалия
28 апреля 2026, 21:02
Анатолий Трубин летом покинет клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью принял решение отказаться от вратаря сборной Украины Анатолия Трубина.

По информации источника, тренер попросил подписать вратаря «Фенербахче» бразильца Эдерсона. Соглашение уже достигнуто – «Бенфика» потратит на трансфер бывшего вратаря «Манчестер Сити» шесть миллионов евро.

Трубин выступает за «Бенфику» с 2023 года. В этом сезоне в активе украинского голкипера 47 матчей, 38 пропущенных голов и 21 поединок, в котором ему удалось сохранить ворота на нуле.

Анатолий Трубин Эдерсон Сантана трансферы Бенфика Фенербахче
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(47)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Так нижче інформація, що Моур хоче покинути Бенфіку, а тут рішення ухвалює
Ви вже якось визначтеся з подачею своєї інформації, а то якось смішно вже
Ответить
+3
Потроху розвалить команду і покине. А ви потім розбирайтесь.
Ответить
+3
а Маур знає про це ?
Трубін один з найкращих воротарів в Европі
Ответить
-4
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем