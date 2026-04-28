Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Анатолий Трубин летом покинет клуб
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью принял решение отказаться от вратаря сборной Украины Анатолия Трубина.
По информации источника, тренер попросил подписать вратаря «Фенербахче» бразильца Эдерсона. Соглашение уже достигнуто – «Бенфика» потратит на трансфер бывшего вратаря «Манчестер Сити» шесть миллионов евро.
Трубин выступает за «Бенфику» с 2023 года. В этом сезоне в активе украинского голкипера 47 матчей, 38 пропущенных голов и 21 поединок, в котором ему удалось сохранить ворота на нуле.
Ви вже якось визначтеся з подачею своєї інформації, а то якось смішно вже
Трубін один з найкращих воротарів в Европі