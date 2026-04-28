Украина. Премьер лига28 апреля 2026, 19:29 | Обновлено 28 апреля 2026, 19:46
«Будет тяжело». Шапаренко назвал главную мечту с Динамо
Мечтает выиграть Лигу чемпионов
Атакующий полузащитник Динамо Николай Шапаренко заявил, что его самая большая мечта в составе киевской команды состоит в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов.
«Самая большая мечта с Динамо? Выиграть Лигу чемпионов. Конечно, будет тяжело. Но это мечта», – сказал Шапаренко.
В нынешнем сезоне игрок забил 2 гола и сделал 10 результативных передач в 31-м матче.
Динамо в УПЛ идет на четвертой позиции и пока далеко от возвращения в Лигу чемпионов.
що наступного сезону шапаренко та динамо зможуть здійснити свою мрію