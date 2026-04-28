Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Будет тяжело». Шапаренко назвал главную мечту с Динамо
Украина. Премьер лига
28 апреля 2026, 19:29 | Обновлено 28 апреля 2026, 19:46
8

«Будет тяжело». Шапаренко назвал главную мечту с Динамо

Мечтает выиграть Лигу чемпионов

ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Атакующий полузащитник Динамо Николай Шапаренко заявил, что его самая большая мечта в составе киевской команды состоит в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

«Самая большая мечта с Динамо? Выиграть Лигу чемпионов. Конечно, будет тяжело. Но это мечта», – сказал Шапаренко.

В нынешнем сезоне игрок забил 2 гола и сделал 10 результативных передач в 31-м матче.

Динамо в УПЛ идет на четвертой позиции и пока далеко от возвращения в Лигу чемпионов.

По теме:
Николай Шапаренко Динамо Киев Лига чемпионов Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: YouTube
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Чому немає жодного допису  про сьогоднішній  матч славетної Шахтар жінки? 
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
дійсно буде важко, але впенений, можу навіть поставити на це совість суркіса,
що наступного сезону шапаренко та динамо зможуть здійснити свою мрію
Ответить
-4
Женскую разве что 
Ответить
-5
Показать Скрыть 2 ответа
Це тіпа прикол?
Ответить
-5
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем