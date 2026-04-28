«Будет тяжело». Шапаренко назвал главную мечту с Динамо

Атакующий полузащитник Динамо Николай Шапаренко заявил, что его самая большая мечта в составе киевской команды состоит в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

«Самая большая мечта с Динамо? Выиграть Лигу чемпионов. Конечно, будет тяжело. Но это мечта», – сказал Шапаренко.

В нынешнем сезоне игрок забил 2 гола и сделал 10 результативных передач в 31-м матче.

Динамо в УПЛ идет на четвертой позиции и пока далеко от возвращения в Лигу чемпионов.