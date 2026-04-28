  4. Тяжёлая потеря. Звезда Реала пропустит ЧМ-2026 из-за травмы
Испания
28 апреля 2026, 13:56
Тяжёлая потеря. Звезда Реала пропустит ЧМ-2026 из-за травмы

Милитао выбыл почти на полгода

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдер Милитао

28-летний защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эдер Милитао не сможет принять участие в предстоящем чемпионате мира по футболу (ЧМ-2026) из-за рецидива травмы.

Инсайдер COPE Роберто Моралес сообщил о том, что повреждение подколенного сухожилия, которое Милитао получил в матче 33-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (2:1), оказалось слишком серьезным. На днях Эдеру проведут операцию, восстановление после которой займет не менее пяти месяцев.

Таким образом, лидер «Реала» пропустит не только конец сезона, но и ЧМ-2026, который состоится в июне–июле в США. Журналист отметил, что руководство учитывает травму Милитао, планируя трансферную кампанию на лето. Клуб планирует начать поиски нового защитника.

На счету Милитао 21 матч в составе «Реала» во всех турнирах текущего сезона. Бразилец забил два гола и отдал одну голевую передачу.

По теме:
Моуриньо хочет покинуть Бенфику. Он нашел себе новый клуб
Новости для Лунина. Известно, в каком матче Куртуа сможет вернуться на поле
ВИДЕО. Лунин с женой пришли посмотреть на тюнинг своего BMW
Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига чемпионат мира по футболу Эдер Милитао женская сборная Бразилии по футболу
Андрей Плыгун Источник: Cope
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
Футбол | 27 апреля 2026, 13:22 0
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура

«Бенфика» и «Порту» одержали победы, «Спортинг» сенсационно оступился в матче с аутсайдером

Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Футбол | 28 апреля 2026, 08:33 14
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон

Команду продолжит тренировать Костюк

Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Теннис | 27.04.2026, 17:09
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Суркис предложил Пономаренко продлить контракт. Есть ответ форварда
Футбол | 28.04.2026, 10:27
Суркис предложил Пономаренко продлить контракт. Есть ответ форварда
Суркис предложил Пономаренко продлить контракт. Есть ответ форварда
Шахтер может напрямую попасть в Лигу чемпионов 26/27. Подарок из Шотландии
Футбол | 28.04.2026, 12:27
Шахтер может напрямую попасть в Лигу чемпионов 26/27. Подарок из Шотландии
Шахтер может напрямую попасть в Лигу чемпионов 26/27. Подарок из Шотландии
Популярные новости
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
27.04.2026, 09:17 11
Футбол
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
27.04.2026, 09:04
Бокс
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
27.04.2026, 14:37 3
Бокс
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
26.04.2026, 10:05 4
Футбол
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
26.04.2026, 12:33 3
Футбол
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
27.04.2026, 08:53 1
Футбол
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
27.04.2026, 00:02 2
Бокс
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
26.04.2026, 18:05 76
Теннис
