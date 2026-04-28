Тяжёлая потеря. Звезда Реала пропустит ЧМ-2026 из-за травмы

28-летний защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эдер Милитао не сможет принять участие в предстоящем чемпионате мира по футболу (ЧМ-2026) из-за рецидива травмы.

Инсайдер COPE Роберто Моралес сообщил о том, что повреждение подколенного сухожилия, которое Милитао получил в матче 33-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (2:1), оказалось слишком серьезным. На днях Эдеру проведут операцию, восстановление после которой займет не менее пяти месяцев.

Таким образом, лидер «Реала» пропустит не только конец сезона, но и ЧМ-2026, который состоится в июне–июле в США. Журналист отметил, что руководство учитывает травму Милитао, планируя трансферную кампанию на лето. Клуб планирует начать поиски нового защитника.

На счету Милитао 21 матч в составе «Реала» во всех турнирах текущего сезона. Бразилец забил два гола и отдал одну голевую передачу.