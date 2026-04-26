  4. ФОТО. Хаверц получил травму и рискует пропустить чемпионат мира
26 апреля 2026, 19:51
ФОТО. Хаверц получил травму и рискует пропустить чемпионат мира

26-летний нападающий не смог доиграть матч против «Ньюкасла»

PA. Кай Хаверц

Нападающий «Арсенала» и сборной Германии Кай Хаверц получил серьезную травму в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги против «Ньюкасла» (1:0). Состояние игрока вызывает беспокойство на фоне ожесточенной борьбы «канониров» за чемпионство и приближения Чемпионата мира по футболу.

Причины и характер травмы игрока пока не раскрывают, однако специалисты говорят, что это может быть связано с травмой паха. Тревоги этой истории добавляет то, что Хаверц лишь недавно вернулся в строй после почти годичного перерыва.

Комментируя замену нападающего, главный тренер «Арсенала» Микель Артета выразил надежду, что речь идет о небольших проблемах со здоровьем.

«Я думаю, что это мелкие проблемы. Мы не знаем их масштабов. Наверное, завтра мы узнаем больше», – ответил он журналистам после матча.

Для «Арсенала» потеря Хаверца может стать фатальной, учитывая жесткую конкуренцию за первое место в АПЛ с «Манчестер Сити», а также полуфинал Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». На счету Кая в этом сезоне пять голов и три голевые передачи в 19 матчах.

Для сборной Германии с приближением ЧМ-2026 в США проблемы Хаверца также выглядят тревожно. Бундестим уже потеряла одного нападающего из-за травмы. Серж Гнабри не сможет помочь команде после повреждения приводящей мышцы.

Андрей Плыгун
