ФОТО. Хаверц получил травму и рискует пропустить чемпионат мира
26-летний нападающий не смог доиграть матч против «Ньюкасла»
Нападающий «Арсенала» и сборной Германии Кай Хаверц получил серьезную травму в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги против «Ньюкасла» (1:0). Состояние игрока вызывает беспокойство на фоне ожесточенной борьбы «канониров» за чемпионство и приближения Чемпионата мира по футболу.
Причины и характер травмы игрока пока не раскрывают, однако специалисты говорят, что это может быть связано с травмой паха. Тревоги этой истории добавляет то, что Хаверц лишь недавно вернулся в строй после почти годичного перерыва.
Комментируя замену нападающего, главный тренер «Арсенала» Микель Артета выразил надежду, что речь идет о небольших проблемах со здоровьем.
«Я думаю, что это мелкие проблемы. Мы не знаем их масштабов. Наверное, завтра мы узнаем больше», – ответил он журналистам после матча.
Для «Арсенала» потеря Хаверца может стать фатальной, учитывая жесткую конкуренцию за первое место в АПЛ с «Манчестер Сити», а также полуфинал Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». На счету Кая в этом сезоне пять голов и три голевые передачи в 19 матчах.
Для сборной Германии с приближением ЧМ-2026 в США проблемы Хаверца также выглядят тревожно. Бундестим уже потеряла одного нападающего из-за травмы. Серж Гнабри не сможет помочь команде после повреждения приводящей мышцы.
ФОТО. Хаверц получил травму и рискует пропустить чемпионат мира
Видеообзор матча Арсенал – Ньюкасл (1:0)
