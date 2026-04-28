Стал известен календарь матчей сборной Украины U-19 на ЧЕ-2026

Юношеская сборная Украины по футболу U-19 узнала календарь матчей на групповом этапе чемпионата Европы 2026, который состоится в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.

Украинцы квалифицировались на турнир, заняв первое место в группе элитного раунда квалификации. В трех матчах команда Дмитрия Михайленко набрала семь очков, обыграв Казахстан (3:0) и Северную Ирландию (1:0), а также сыграв вничью с Румынией (1:1), и стала одной из семи сборных, которые преодолели квалификацию и присоединились к хозяевам турнира.

На групповом этапе чемпионата Европы «сине-желтые» уже получили будущих соперников: ими стали Хорватия, Сербия и Италия. Все матчи украинской команды пройдут в городе Бангор, Уэльс.

Расписание матчей Украины U19 на Евро-2026:

Понедельник, 29 июня. 22:00. Хорватия – Украина

Четверг, 2 июля. 20:00. Сербия – Украина

Воскресенье, 5 июля. 18:00. Украина – Италия

Кроме борьбы за медали, континентальное первенство также станет квалификационным этапом УЕФА на чемпионат мира 2027 года среди сборных U20. Турнир примут Азербайджан и Узбекистан.