Чемпионат Европы
28 апреля 2026, 13:35 | Обновлено 28 апреля 2026, 13:56
Стал известен календарь матчей сборной Украины U-19 на ЧЕ-2026

Турнир примет Уэльс

УАФ

Юношеская сборная Украины по футболу U-19 узнала календарь матчей на групповом этапе чемпионата Европы 2026, который состоится в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.

Украинцы квалифицировались на турнир, заняв первое место в группе элитного раунда квалификации. В трех матчах команда Дмитрия Михайленко набрала семь очков, обыграв Казахстан (3:0) и Северную Ирландию (1:0), а также сыграв вничью с Румынией (1:1), и стала одной из семи сборных, которые преодолели квалификацию и присоединились к хозяевам турнира.

На групповом этапе чемпионата Европы «сине-желтые» уже получили будущих соперников: ими стали Хорватия, Сербия и Италия. Все матчи украинской команды пройдут в городе Бангор, Уэльс.

Расписание матчей Украины U19 на Евро-2026:

  • Понедельник, 29 июня. 22:00. Хорватия – Украина
  • Четверг, 2 июля. 20:00. Сербия – Украина
  • Воскресенье, 5 июля. 18:00. Украина – Италия

Кроме борьбы за медали, континентальное первенство также станет квалификационным этапом УЕФА на чемпионат мира 2027 года среди сборных U20. Турнир примут Азербайджан и Узбекистан.

По теме:
Клубы Украинской Премьер-лиги проголосовали, когда начнется сезон 2026/27
Михайленко оценил шансы сборной Украины U-19 на Евро после жеребьевки
Евро-2026. Сборная Украины U-19 узнала соперников на групповом этапе
Иван Чирко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Футбол | 28 апреля 2026, 09:52 31
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение

Сергей Станиславович предложил кандидатуру Йовичевича, но денег не хватило

УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
Футбол | 28 апреля 2026, 08:01 55
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины

Национальную команду возглавит бывший наставник львовских «Карпат», 75-летний Мирон Маркевич

Буткевич определился, будет ли продавать игрока сборной Украины в Шахтер
Футбол | 28.04.2026, 12:01
Буткевич определился, будет ли продавать игрока сборной Украины в Шахтер
Буткевич определился, будет ли продавать игрока сборной Украины в Шахтер
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
Футбол | 27.04.2026, 21:29
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Футбол | 28.04.2026, 07:02
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Популярные новости
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
27.04.2026, 09:04
Бокс
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 7
Футбол
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
26.04.2026, 12:33 3
Футбол
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
27.04.2026, 17:09 5
Теннис
Ястреб вышел в четвертьфинал ЧМ, О'Салливан получил перевес над Хиггинсом
Ястреб вышел в четвертьфинал ЧМ, О'Салливан получил перевес над Хиггинсом
26.04.2026, 11:23
Снукер
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
26.04.2026, 10:05 4
Футбол
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
27.04.2026, 14:37 3
Бокс
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
27.04.2026, 09:28 4
Футбол
