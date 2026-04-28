Богданов назвал главное разочарование УПЛ: «Они совсем не набирают очков»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Андрей Богданов прокомментировал результаты львовского «Руха» в УПЛ. «Желто-черные» набрали всего одно очко в весенней части сезона. В последнем матче они уступили «Карпатам» с разгромным счетом 0:3. Богданов считает львовский коллектив главным разочарованием сезона.

«Бесспорно разочаровывает «Рух», который не может выиграть весной. Я понимаю, там молодые ребята и так далее, но они совсем не набирают очков», – сказал он.

После 25 туров УПЛ «Рух» занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. От прямого вылета в Первую лигу команду Ивана Федика отделяет всего семь очков. Следующий матч львовяне сыграют 4 мая против луганской «Зари».