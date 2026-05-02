В УАФ – проблемы. Известно, сколько будет получать тренер сборной Украины

Новый тренерский штаб сборной Украины, скорее всего, будет работать на гораздо более скромных финансовых условиях, чем команда Сергея Реброва.

Как сообщил Виктор Вацко, предыдущий штаб Реброва получал около 2 миллионов евро в год, из которых личная зарплата тренера составляла примерно 1,25 млн. Это позволяло украинскому специалисту входить в число самых высокооплачиваемых тренеров национальных команд.

Впрочем, нынешние возможности Украинской футбольной ассоциации значительно скромнее. Общие поступления организации за 2025 год составили около 15,5 млн евро, из которых львиная доля — это выплаты от ФИФА и УЕФА. К тому же, невыход сборной на чемпионат мира стоил ассоциации дополнительных бонусов.

Вацко сообщил, что новый тренерский штаб сборной Украины будет получать ориентировочно 1 миллион евро.

Напомним, что Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины 22 апреля. Под его руководством команда вышла на Евро-2024, однако не смогла преодолеть групповой этап, а также не пробилась в элитный дивизион Лиги наций и не квалифицировалась на чемпионат мира-2026.