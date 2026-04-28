  ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла выступила с заявлением на фоне возможного банкротства
28 апреля 2026, 12:06
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла выступила с заявлением на фоне возможного банкротства

Полтавский клуб обратился к бизнес-сообществу

Пресс-служба футбольного клуба «Ворскла» опубликовала официальное обращение к бизнес-сообществу на фоне возможного банкротства.

«Уважаемые партнеры, представители бизнеса и друзья нашего клуба!

Футбол – это не только игра на поле. Это символ стойкости, единства и несокрушимого духа Полтавщины. Сегодня ФК «Ворскла» переживает один из самых сложных периодов в своей многолетней истории. Но мы верим, что каждый кризис это вызов, который можно преодолеть только вместе.

Сила нашей общины. Прежде всего, мы хотим выразить безграничную благодарность нашим болельщикам, продолжающим ежедневно поддерживать «бело-зеленую» семью. Вы сердце нашего клуба!

Спасибо каждому, кто уже присоединился к сбору через «Банку» и поддержал деятельность клуба финансово. Ваши взносы, независимо от их размера, доказательство того, что «Ворскла» – действительно народная команда. Вы показали, что такое настоящая преданность.

Призыв к бизнесу:

Сейчас мы обращаемся к предпринимателям и лидерам мнений. Поддержка футбольного клуба сегодня – это не просто спонсорство, это:

  • Инвестиция в социальную стабильность: Футбол дарит людям надежду и эмоциональную разрядку в трудные времена.
  • Поддержка молодежи Наша детская школа продолжает воспитывать новое поколение украинских чемпионов.
  • Сохранение спортивного наследия: Мы не имеем права разрешить легендарному клубу скрыться с карты украинского футбола.

Как вы можете помочь?

Мы открыты к любым форматам сотрудничества:

  • прямая финансовая поддержка (рекламные контракты, титульное партнерство).
  • Материально-техническая помощь (обеспечение логистики, питания, экипировки).
  • Общие социальные проекты помогут популяризировать ваш бренд через футбольную аудиторию.

Мы готовы обсуждать индивидуальные условия сотрудничества, которые будут полезны для вашей компании и жизненно необходимы для нашего клуба. Давайте вместе сохраним бело-зеленый цвет на футбольных аренах Украины. Ворскла – это мы», – говорится в сообщении.

