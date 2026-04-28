  Челси может возглавить известный специалист, который тренировал Забарного
28 апреля 2026, 11:37
Челси может возглавить известный специалист, который тренировал Забарного

На должность главного тренера претендуют Андони Ираола, Марку Силва и Хаби Алонсо

Челси может возглавить известный специалист, который тренировал Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Андони Ираола

Английский «Челси» составил шорт-лист из трех потенциальных кандидатов на должность главного тренера после увольнения Лиама Росеньора. Об этом сообщил The Telegraph.

В список вошли испанцы Андони Ираола, Хаби Алонсо и португалец Марку Силва, которые с высокой вероятностью будут доступны после завершения сезона.

Ираола сообщил, что покинет «Борнмут», Силва отказался подписывать новый контракт с «Фулхэмом», а Алонсо остался без работы после увольнения из мадридского «Реала».

В прошлом сезоне Ираола тренировал защитника сборной Украины Илью Забарного, который покинул чемпионат Англии и присоединился к французскому ПСЖ.

На данный момент временным наставником «Челси» стал главный тренер молодежной команды Калум Макфарлейн, который дебютировал на новой должности с победы.

В воскресенье, 26 апреля, лондонский клуб со счетом 1:0 одолел «Лидс» в полуфинале Кубка Англии и пробился в финал, где сыграет против «Манчестер Сити» (16 мая).

Николай Тытюк Источник: The Telegraph
