  4. ВИДЕО. Карвахаль гнусно высмеял своего конкурента в Реале
28 апреля 2026, 11:57 | Обновлено 28 апреля 2026, 11:58
ВИДЕО. Карвахаль гнусно высмеял своего конкурента в Реале

Атмосфера в раздевалке «сливочных» на ужасном уровне

Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний капитан мадридского «Реала» Дани Карвахаль не смог достойно отреагировать на то, что 27-летний Трент Александер-Арнольд обошел его в конкуренции. Лидера «сливочных» уличили в отвратительной насмешке над англичанином.

Испанский журналист и болельщик «Реала» Лукас Наваррете опубликовал у себя в X видео, на котором Карвахаль, сидя на скамейке запасных, откровенно насмехается над игрой прямого конкурента. Драматичности ситуации добавляет тот факт, что это произошло в матче 32-го тура Ла Лиги, в котором королевский клуб потерял очки, сыграв вничью с «Бетисом» (1:1). Эта потеря была крайне важной с учетом шансов мадридцев сократить отставание от «Барселоны» в борьбе за чемпионство.

«Капитан «Реала» Карвахаль пойман на насмешках над Александром-Арнольдом за то, что тот возвращался назад в оборону пешком. Что-то сгнило в той раздевалке», — подытожил Наваррете.

Александр-Арнольд присоединился к «Реалу» прошлым летом, после чего Карвахаль стал реже попадать в стартовый состав. Трент принял участие в 26 матчах за «сливочных» в текущем сезоне, тогда как Дани сыграл в 20 матчах, преимущественно выходя на замену.

Getty Images/Global Images Ukraine

