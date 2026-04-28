Известна зарплата Милевского и Алиева в IGNIS. Сколько зарабатывают звезды?

Игрок медийной команды Армат (Днепр) Егор Дырда рассказал о финансовых условиях в медийном футболе. Футболист рассказал о зарплатах Артема Милевского и Александра Алиева в IGNIS.

— Кстати, о деньгах. Какие зарплаты в медиафутболе?

– В каждой команде по-разному. В Армате в этом сезоне были только премиальные за победы. Если ты снимаешь видео, у тебя есть доход и как блогер. Но в некоторых командах игрокам могут платить и по 3000 долларов в месяц.

Богатейшими считаются Профан и Игнис. Думаю, Милевский и Алиев получают около трех тысяч долларов. Другие команды Медиалиги могут платить игрокам по две тысячи гривен, – сказал Дырда.

Алиев был на контракте с Динамо с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 год. Милевский состоял на контракте с киевлянами с 2002 по 2013 год.