Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известна зарплата Милевского и Алиева в IGNIS. Сколько зарабатывают звезды?
Украина. Премьер лига
Известна зарплата Милевского и Алиева в IGNIS. Сколько зарабатывают звезды?

Егор Дырда рассказал о финансовых условиях в медийном футболе

Instagram

Игрок медийной команды Армат (Днепр) Егор Дырда рассказал о финансовых условиях в медийном футболе. Футболист рассказал о зарплатах Артема Милевского и Александра Алиева в IGNIS.

— Кстати, о деньгах. Какие зарплаты в медиафутболе?

– В каждой команде по-разному. В Армате в этом сезоне были только премиальные за победы. Если ты снимаешь видео, у тебя есть доход и как блогер. Но в некоторых командах игрокам могут платить и по 3000 долларов в месяц.

Богатейшими считаются Профан и Игнис. Думаю, Милевский и Алиев получают около трех тысяч долларов. Другие команды Медиалиги могут платить игрокам по две тысячи гривен, – сказал Дырда.

Алиев был на контракте с Динамо с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 год. Милевский состоял на контракте с киевлянами с 2002 по 2013 год.

Артем Милевский Александр Алиев IGNIS PROFAN Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(49)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Алієв же був в ТРО, прям воїн? Списаний, як інвалід? 
Ответить
0
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем