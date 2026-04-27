ФОТО. Милевский и Алиев встретились со следующим тренером сборной Украины?

Экс-футболисты «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев опубликовали общий пост в Instagram, показав неожиданную встречу с Мироном Маркевичем в Луцке.

«V Lucke s Bogdanichem», – подписана публикация.

В комментарии пришли фанаты, которые принялись шутить, что это была встреча с будущим главным тренером сборной Украины:

«Новый главный тренер и ассистенты», «Новый главный тренер сборной Украины?», «На собеседование к главному тренеру сборной 🇺🇦???», и так далее.

На эти комментарии Милевский отвечал эмодзи смеха, а публикация собрала уже больше 2000 лайков – в комментарии пришел и Артем Федецкий.