Динамо посмотрело 900 футболистов. Известно, почему Костюк от них отказался

Журналист Виктор Вацко рассказал детали трансферной политики киевского «Динамо», а также позицию главного тренера Игоря Костюка, который не согласовал ни одного из просмотренных футболистов:

«Я слушал комментарий Игоря Суркиса. В принципе, есть логика – хотят давать шанс своим воспитанникам. Потому что не могут найти более сильных легионеров за деньги, которые могут себе позволить.

На днях мне рассказывали, что селекционная служба «Динамо» за прошлый год просмотрела 900 футболистов. Кто-то не хочет переходить, кто-то слишком дорог, кого-то не берут тренеры.

Говорят, что Костюк постоянно выявляет какие-то недостатки в тех футболистах, которых ему предлагают. Ибо боится брать на себя ответственность, утверждая трансферы.

Разумеется, если игрока продают за 1-1,5 млн евро, то он априори не может быть без недостатков. Однако их можно исправить через тренировочный процесс. Но это выбор «Динамо», – рассказал инсайдер.