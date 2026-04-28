  4. Динамо посмотрело 900 футболистов. Известно, почему Костюк от них отказался
28 апреля 2026, 15:19
Динамо посмотрело 900 футболистов. Известно, почему Костюк от них отказался

По информации Виктора Вацко, наставник киевского клуба не хочет брать ответственность за трансферы

ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Журналист Виктор Вацко рассказал детали трансферной политики киевского «Динамо», а также позицию главного тренера Игоря Костюка, который не согласовал ни одного из просмотренных футболистов:

«Я слушал комментарий Игоря Суркиса. В принципе, есть логика – хотят давать шанс своим воспитанникам. Потому что не могут найти более сильных легионеров за деньги, которые могут себе позволить.

На днях мне рассказывали, что селекционная служба «Динамо» за прошлый год просмотрела 900 футболистов. Кто-то не хочет переходить, кто-то слишком дорог, кого-то не берут тренеры.

Говорят, что Костюк постоянно выявляет какие-то недостатки в тех футболистах, которых ему предлагают. Ибо боится брать на себя ответственность, утверждая трансферы.

Разумеется, если игрока продают за 1-1,5 млн евро, то он априори не может быть без недостатков. Однако их можно исправить через тренировочный процесс. Но это выбор «Динамо», – рассказал инсайдер.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Игорь Суркис Игорь Костюк просмотр игроков
Николай Тытюк Источник: Виктор Вацко
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
Футбол | 27 апреля 2026, 21:29
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма

Дмитрий Ризнык может перебраться в «Лидс»

Суркис предложил Пономаренко продлить контракт. Есть ответ форварда
Футбол | 28 апреля 2026, 10:27
Суркис предложил Пономаренко продлить контракт. Есть ответ форварда
Суркис предложил Пономаренко продлить контракт. Есть ответ форварда

Нападающий сборной Украины намерен обсудить продление сотрудничества после сезона 2025/26

УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
Футбол | 28.04.2026, 08:01
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
У сборной Украины была премия за выход на ЧМ-2026. Ребров удивил игроков
Футбол | 28.04.2026, 15:31
У сборной Украины была премия за выход на ЧМ-2026. Ребров удивил игроков
У сборной Украины была премия за выход на ЧМ-2026. Ребров удивил игроков
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Теннис | 27.04.2026, 17:09
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Бо всю селекцію ДК треба звільняти. Хороші леги - Проспери/Мендоси/Ящарі/Фаали/Бруніньї приходять в інші команди ЧУ менш ніж за 1 мільйон. Проблема в селекції ДК яка здатна шукати лише всяких Бленуц
все правильно костюк робить
підтвердженням цьому є результати команди
Тобто селекційний відділ пора розганяти? Навіщо він потрібен? 
Молодец Костюк, не дает разным проходимцам впаривать в Динамо всякий мусор, который никому не нужен, что происходило в Динамо последние лет десять, а то и больше!!!!
чи то журналіст, чи то інсайдер,  чи то тріпл&О
все знає і всюди побував...
Бредятина от Вацка
Где смотрели!? В тик токе!?
Логіка «Динамо» вражає: ми не купуємо гравців за мільйон, бо у них є недоліки, тому будемо грати зі своїми вихованцями, у яких недоліків немає (просто вони іноді забувають, у які ворота бігти).
Роналду- задорогий, Мессі -замалий, Вінісіус-наглючий.😀
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа и Фьюри подписали контракт на мега-бой
Фрэнсис НГАННУ: «Я разочаровался в Усике и Верховене, ведь боя не будет»
