  НАЗАРИНА: «Теперь каждый матч Шахтера — чемпионский»
28 апреля 2026, 10:47 | Обновлено 28 апреля 2026, 10:57
НАЗАРИНА: «Теперь каждый матч Шахтера — чемпионский»

Полузащитник «горняков» не спешит праздновать победу в УПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний полузащитник «Шахтера» Егор Назарина поделился своими мыслями о перспективах команды в борьбе за чемпионство.

После уверенной победы над «Кудровкой» (3:1) в 25-м туре УПЛ «Шахтер» увеличил отрыв от ЛНЗ до 8 очков, имея в своем активе 60 очков. Но Назарина не считает, что борьба за титул уже завершена.

«Можно ли сказать, что следующие матчи уже чемпионские? Можно сказать, что каждый матч – чемпионский, потому что мы понимаем, что на кону чемпионство. Цель – выигрывать игру за игрой, а там уже в конце сезона посмотрим, кто на каком месте будет», – пояснил игрок.

Егор подчеркнул, что расслабляться «Шахтеру» ни в коем случае нельзя. Команда должна быть максимально сконцентрирована на том, чтобы досрочно оформить чемпионство.

Следующий матч в УПЛ «горняки» проведут 3 мая против киевского «Динамо», в котором и может решиться судьба чемпионского титула. Супердерби предшествует полуфинальный поединок Лиги конференций против «Кристал Пэлас».

По теме:
Защитник Зари: «Я выполнил указание Скрипника»
САПУТИН: «Без еврокубков Заре очень скучно»
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла выступила с заявлением на фоне возможного банкротства
Андрей Плыгун Источник: Профутбол Digital
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для УАФ нашли неожиданных кандидатов на замену Реброва в сборной Украины
Футбол | 28 апреля 2026, 08:42 1
Для УАФ нашли неожиданных кандидатов на замену Реброва в сборной Украины
Для УАФ нашли неожиданных кандидатов на замену Реброва в сборной Украины

Ягольник озвучил свой список

Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Футбол | 28 апреля 2026, 08:33 10
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон

Команду продолжит тренировать Костюк

Шахтер получит существенное усиление перед полуфиналом Лиги конференций
Футбол | 27.04.2026, 12:21
Шахтер получит существенное усиление перед полуфиналом Лиги конференций
Шахтер получит существенное усиление перед полуфиналом Лиги конференций
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
Футбол | 27.04.2026, 17:11
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Футбол | 28.04.2026, 07:46
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Монзулиха: "Теперь каждый матч шахтера - еще один шаг к росту бонусам мне и моим судейкам".
Бражко "Тепер кожен матч динамо - це ще один крок подалі від чемпіонства"
Популярные новости
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
26.04.2026, 09:12 3
Футбол
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 7
Футбол
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
27.04.2026, 14:37 3
Бокс
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
27.04.2026, 18:17 19
Футбол
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
27.04.2026, 09:28 4
Футбол
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
26.04.2026, 16:59 56
Футбол
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
26.04.2026, 09:41 1
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
27.04.2026, 08:36 12
Футбол
