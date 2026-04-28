НАЗАРИНА: «Теперь каждый матч Шахтера — чемпионский»

28-летний полузащитник «Шахтера» Егор Назарина поделился своими мыслями о перспективах команды в борьбе за чемпионство.

После уверенной победы над «Кудровкой» (3:1) в 25-м туре УПЛ «Шахтер» увеличил отрыв от ЛНЗ до 8 очков, имея в своем активе 60 очков. Но Назарина не считает, что борьба за титул уже завершена.

«Можно ли сказать, что следующие матчи уже чемпионские? Можно сказать, что каждый матч – чемпионский, потому что мы понимаем, что на кону чемпионство. Цель – выигрывать игру за игрой, а там уже в конце сезона посмотрим, кто на каком месте будет», – пояснил игрок.

Егор подчеркнул, что расслабляться «Шахтеру» ни в коем случае нельзя. Команда должна быть максимально сконцентрирована на том, чтобы досрочно оформить чемпионство.

Следующий матч в УПЛ «горняки» проведут 3 мая против киевского «Динамо», в котором и может решиться судьба чемпионского титула. Супердерби предшествует полуфинальный поединок Лиги конференций против «Кристал Пэлас».