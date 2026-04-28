СЛЕСАР: «Заря могла провести сезон гораздо лучше, но...»
Луганчане идут девятыми в чемпионате
Хавбек «Зари» Артем Слесар подвел предварительные итоги сезона и поделился надеждами относительно оставшихся матчей команды.
После 25 туров УПЛ «Заря» занимает девятое место в чемпионате с 35 очками. Команда Виктора Скрипника расположилась в середине турнирной таблицы, утратив шансы на еврокубки, но и обезопасив себя от вылета.
«Конечно, сезон можно было провести значительно лучше, но впереди у нас еще пять матчей. Что я хотел бы пожелать себе в следующих поединках?
Больше голов, больше ассистов, больше игрового времени и побед команды», – сказал игрок.
Слесар признался, что больше всего ждет матча с «Полесьем», в котором постарается забить гол.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Дмитрий Ризнык вернется в стартовый состав после того, как пропустил поединок чемпионата Украины
Больше шансов дают хозяевам поля