Украина. Премьер лига27 апреля 2026, 17:15 | Обновлено 27 апреля 2026, 18:01
ВИДЕО. Супергол в матче УПЛ. Игрок забил ударом через себя
Слесар оформил красоту
27 апреля 2026, 17:15 | Обновлено 27 апреля 2026, 18:01
977
В первом тайме матча УПЛ между Зарей и Вересом вперед удалось выйти хозяевам благодаря классному голу Артема Слесара.
Игроку хозяев удался классный удар в падении через себя. При этом Слесар ударил ногой в голову соперника, поэтому арбитры просматривали эпизод на VAR.
Однако было решено, что Слесар забил чистый мяч.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 апреля 2026, 08:36 7
Тренер вспомнил о своём пребывании в сборной Украины
Футбол | 27 апреля 2026, 07:44 10
Президент киевлян ответил на вопросы после матча с «Кривбассом»
Футбол | 27.04.2026, 09:17
Футбол | 27.04.2026, 17:45
Футбол | 27.04.2026, 12:10
А чому той ГРАВЕЦЬ що ззади за голову СХОПИВСЯ ?!?!?!
Популярные новости
26.04.2026, 15:45 210
27.04.2026, 09:04
26.04.2026, 09:41 1
26.04.2026, 15:55 7
Снукер
26.04.2026, 16:59 56
26.04.2026, 09:12 2
26.04.2026, 12:33 3