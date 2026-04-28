Украина. Премьер лига
28 апреля 2026, 22:51
962
0

Динамо останется без двух игроков сборной Украины перед матчем с Шахтером

Владимир Бражко и Николай Михайленко получили повреждение перед игрой против «Кривбасса»

28 апреля 2026, 22:51 |
962
0
Динамо останется без двух игроков сборной Украины перед матчем с Шахтером
ФК Динамо Киев. Николай Михайленко

Полузащитники киевского «Динамо» и сборной Украины – Владимир Бражко и Николай Михайленко – не смогут помочь команде в матче 26-го тура Премьер-лиги.

В воскресенье, 3 мая, подопечные Игоря Костюка сыграют на домашней арене против донецкого «Шахтера», который занимает первое место в турнирной таблице.

Михайленко получил повреждение икроножной мышцы, из-за которого оказался вне заявки на игру с «Кривбассом» в предыдущем туре. Полузащитник должен восстановиться до матча 27-го тура против ЛНЗ.

Бражко рискует пропустить противостояние с «горняками» из-за травмы задней поверхности бедра, которое получил на разминке перед встречей с криворожской командой на прошлой неделе.

«Динамо» занимает четвертое место, имея в своем активе 47 баллов. «Бело-синих» опережают житомирское «Полесье» (49), черкасский ЛНЗ 52) и «Шахтер» (60).

Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
