Украина. Премьер лига30 апреля 2026, 07:02 |
1782
6
Кривбасс определился с суммой Мендосы. Он забил покер Динамо
Стоимость игрока составляет три миллиона евро
30 апреля 2026, 07:02 |
1782
У одного из лидеров «Кривбасса» Глейкера Мендосы в контракте четко прописана сумма выкупа.
По информации ТаТоТаке, клаузула колумбийского вингера составляет 3 миллиона евро. Такой пункт предусмотрен в контрактах большинства ключевых легионеров криворожского клуба.
При этом соглашение Мендосы с «Кривбассом» рассчитано до конца 2028 года.
В текущем сезоне он демонстрирует яркую игру: в 25 матчах забил 10 голов. Особенно запомнился поединок против «Динамо», где он оформил хет-трик в результативной игре (5:6).
Комментарии 6
Цей вже в Україні, тобто відмазка що до нас легіонери не їдуть - не проканає, сума маленька - гоу Суркісня, гоу 😌
Так він колумбієць чи венесуелець?
Это дешево. Надо брать.
Суркісів розводять , але там панамський приклад є вже , але за таки гроші може й поведуться .
Отлично Шахтер Полесье Металл 1925 классные команды, надо брать.
шоб Мендоса коштував три лями, то треба шоб він тільки проти Нещерета грав )
