Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кривбасс определился с суммой Мендосы. Он забил покер Динамо
Украина. Премьер лига
Кривбасс определился с суммой Мендосы. Он забил покер Динамо

Стоимость игрока составляет три миллиона евро

ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

У одного из лидеров «Кривбасса» Глейкера Мендосы в контракте четко прописана сумма выкупа.

По информации ТаТоТаке, клаузула колумбийского вингера составляет 3 миллиона евро. Такой пункт предусмотрен в контрактах большинства ключевых легионеров криворожского клуба.

При этом соглашение Мендосы с «Кривбассом» рассчитано до конца 2028 года.

В текущем сезоне он демонстрирует яркую игру: в 25 матчах забил 10 голов. Особенно запомнился поединок против «Динамо», где он оформил хет-трик в результативной игре (5:6).

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продлили контракт с перспективным вингером
Пять игроков Руха не сыграют в ближайшем туре против Зари
Президент именитого клуба УПЛ недоволен тренером. Будут искать замену
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
ВИДЕО. Уайт прошелся по гербу Атлетико, оба Симеоне сразу вмешались
Футбол | 30 апреля 2026, 08:08 0
ВИДЕО. Уайт прошелся по гербу Атлетико, оба Симеоне сразу вмешались
ВИДЕО. Уайт прошелся по гербу Атлетико, оба Симеоне сразу вмешались

Небольшой конфликт случился в матче «Атлетико» – «Арсенал»

Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Другие виды | 29 апреля 2026, 12:45 2
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы

Уже второй год подряд

Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Футбол | 29.04.2026, 08:18
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Футбол | 29.04.2026, 09:16
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Одна фамилия. Шапаренко назвал самого сложного соперника в карьере
Футбол | 30.04.2026, 02:22
Одна фамилия. Шапаренко назвал самого сложного соперника в карьере
Одна фамилия. Шапаренко назвал самого сложного соперника в карьере
Комментарии 6
Цей вже в Україні, тобто відмазка що до нас легіонери не їдуть - не проканає, сума маленька - гоу Суркісня, гоу 😌
Так він колумбієць чи венесуелець?
Это дешево. Надо брать.
Суркісів розводять , але там  панамський приклад є вже , але за таки гроші може й поведуться .
Отлично Шахтер Полесье Металл 1925 классные команды, надо брать. 
шоб Мендоса коштував три лями, то треба шоб він тільки проти Нещерета грав )
Популярные новости
Рико ВЕРХОВЕН: «Мне позвонили и сообщили неожиданную новость»
Рико ВЕРХОВЕН: «Мне позвонили и сообщили неожиданную новость»
29.04.2026, 07:35
Бокс
Пономаренко получил два официальных заманчивых предложения
Пономаренко получил два официальных заманчивых предложения
28.04.2026, 08:22 5
Футбол
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
29.04.2026, 00:34 3
Футбол
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 9
Футбол
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
29.04.2026, 22:37 60
Теннис
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
29.04.2026, 08:37 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
29.04.2026, 15:38 4
Футбол
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
28.04.2026, 08:33 44
Футбол
