Кривбасс определился с суммой Мендосы. Он забил покер Динамо

У одного из лидеров «Кривбасса» Глейкера Мендосы в контракте четко прописана сумма выкупа.

По информации ТаТоТаке, клаузула колумбийского вингера составляет 3 миллиона евро. Такой пункт предусмотрен в контрактах большинства ключевых легионеров криворожского клуба.

При этом соглашение Мендосы с «Кривбассом» рассчитано до конца 2028 года.

В текущем сезоне он демонстрирует яркую игру: в 25 матчах забил 10 голов. Особенно запомнился поединок против «Динамо», где он оформил хет-трик в результативной игре (5:6).