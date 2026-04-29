Динамо решило, покупать ли Мендосу у Кривбасса после безумного матча

Вингер «Кривбасса» Глейкер Мендоса не перейдет из «Кривбасса» в «Динамо», сообщает Игорь Цыганык.

«Я не думаю, что этот переход возможен. Динамо уже подписывало футболистов из Центральной и Северной Америки, и Мендоса тоже оттуда, из Венесуэлы. Есть пример Герреро: в «Заре» он выглядел очень хорошо, а в «Динамо» уже не показал того уровня.

Сейчас в клубе и так есть варианты на этой позиции – играет Редушко, переподписали Кабаева, есть еще молодые игроки. И в такой ситуации брать еще и Мендосу? Поэтому Мендосы в «Динамо» не будет», – сказал журналист.