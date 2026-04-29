Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо решило, покупать ли Мендосу у Кривбасса после безумного матча
Украина. Премьер лига
29 апреля 2026, 03:32 |
45
0

Динамо решило, покупать ли Мендосу у Кривбасса после безумного матча

Вингера в команде не будет

29 апреля 2026, 03:32 |
45
0
Динамо решило, покупать ли Мендосу у Кривбасса после безумного матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Глейкер Мендоса

Вингер «Кривбасса» Глейкер Мендоса не перейдет из «Кривбасса» в «Динамо», сообщает Игорь Цыганык.

«Я не думаю, что этот переход возможен. Динамо уже подписывало футболистов из Центральной и Северной Америки, и Мендоса тоже оттуда, из Венесуэлы. Есть пример Герреро: в «Заре» он выглядел очень хорошо, а в «Динамо» уже не показал того уровня.

Сейчас в клубе и так есть варианты на этой позиции – играет Редушко, переподписали Кабаева, есть еще молодые игроки. И в такой ситуации брать еще и Мендосу? Поэтому Мендосы в «Динамо» не будет», – сказал журналист.

Глейкер Мендоса Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Цыганык
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Цыганык
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем