Динамо посоветовали подписать звезду УПЛ после безумного матча с Кривбассом

Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко поделился эмоциями после безумного матча Динамо и Кривбасса (6:5), посоветовав киевскому клубу провернуть трансфер Глейкера Мендосы.

– Воскресенье подарило один из самых ярких матчей сезона – Кривбасс уступил Динамо в триллере с 11 голами. Какое впечатление произвела на вас такая игра?

– Я думаю, что здесь идет серия больших ошибок – как с одной стороны, так и с другой. Поверьте мне, что ни одна команда, выигрывая 4:1, не довела матч до победного счета, но что случилось, то случилось.

То, что много голов – это да, это было очень приятно. Люди получили удовольствие, была борьба до последней минуты. Вышел Ярмоленко, совершил вообще чудо для Динамо. Но есть у меня какое-то свое впечатление по этой игре немного... Я не очень доволен результатом и этой игрой.

– Еще в первом тайме Мендоса оформил покер. Насколько неожиданной для вас стала такая результативность форварда, и способен ли он держать этот уровень в дальнейшем?

– Я бы хотел, чтобы были у нас забивные футболисты. В первую очередь, сейчас большие проблемы как раз с нападающими, очень мало наши форварды забивают. Хотелось бы, чтобы появился хороший бомбардир.

Насколько он будет хорош, как долго он будет там после таких матчей... Я думаю, что у Мендосы появится множество приглашений. Он забил кому? Он не забил какой-нибудь посредственной команде, он забил киевскому Динамо. И думаю, это одна из первых команд, которая будет заинтересована, чтобы этот игрок попал в их состав. Или того же Шахтера, а может еще и зарубежных клубов. Потому что забить Киеву четыре – это, поверьте мне, не так просто, – сказал Гецко.