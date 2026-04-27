  Бойко подколол Ярмоленко и Буяльского после исторической игры Динамо в УПЛ
Бойко подколол Ярмоленко и Буяльского после исторической игры Динамо в УПЛ

Денис похвалил ветеранов «бело-синих»

Кривбасс и Динамо устроили безумную перестрелку (5:6) в матче 25 тура Украинской Премьер-лиги, установив новый рекорд результативности соревнований.

После игры слово взял бывший голкипер «бело-синих» Денис Бойко, который подколол Андрея Ярмоленко и Виталия Буяльского: «Браво, дедушки 👏🏻👏🏻👏🏻», – лаконично написал Денис.

В матче против Кривбасса Андрей Ярмоленко офорил дубль, забив 120 и 121 мяч в УПЛ. В активе Виталия Буяльского гол и результативная передача Назару Волошину.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает четвертое место турнирной таблицы, имея в своем активе 47 турнирных баллов после 25 сыгранных матчей.

