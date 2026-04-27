  Президент Вислы о сотрудничестве с Шахтером: «Мы открыты к продолжению»
27 апреля 2026, 21:57
Президент краковской «Вислы» Ярослав Крулевский, на стадионе которой «Шахтер» проводит домашние еврокубковые матчи, поделился впечатлениями от сотрудничества с украинским клубом.

– Прежде чем «Висла» сыграет свой следующий матч, на стадионе на Реймонта нас ждет подведение итогов выступлений «Шахтера» в роли хозяина – полуфинал Лиги конференций с «Кристал Пэлас». В Краков может приехать около 5–6 тысяч англичан. Будете ли вы готовы к организации такого матча, в котором гости займут места не только в своем секторе?

– Мы готовы. Этот сезон – большой шаг для нас в плане организации событий международного масштаба. Мы уже принимали требовательных соперников и большие группы болельщиков. Сотрудничаем с полицией, городом, УЕФА и клубом гостей в вопросах логистики и безопасности. Наша цель – создать атмосферу большого европейского события с полным соблюдением организационных стандартов. Мы также приобрели большой опыт во время кампании «Вислы» Краков в квалификации еврокубков. Это было особенно и требовало от нас работы, которая для многих сегодня незаметна.

– Вы отдадите англичанам всю южную трибуну?

– Решения относительно распределения трибун будут объявлены перед матчем в сотрудничестве с УЕФА и организатором встречи, то есть «Шахтером». Предполагаю, что распределение мест будет соответствовать реальному интересу. Это полуфинал европейского турнира – всем важно, чтобы как можно больше людей могли присутствовать на стадионе.

– Сегодня никто не может сомневаться, что сотрудничество с «Шахтером» – это было попадание в десятку. Сколько в итоге «Висла» на этом заработала, а сколько сам город Краков? Уже подсчитали?

– Полное подведение итогов представим после сезона. Уже сейчас могу сказать, что сотрудничество оказывает положительное влияние на финансовые результаты клуба, и это будет видно в отчетности. На уровне города это также ощутимые выгоды: тысячи ночевок, увеличенный поток в сфере гастрономии и услуг, а также глобальная экспозиция Кракова в трансляциях УЕФА. Это проект, который стал возможен благодаря смелости и вовлеченности нашей команды – отдельные благодарности заслуживают Флорентина Кулиг, управляющий директор, и ее подопечная Габриела Трыбусь за его реализацию.

– Лампы, благодаря которым поле на Synerise Arena сегодня, вероятно, лучшее в Польше, и которые привезли украинцы, останутся в Кракове?

– Это предмет текущих переговоров. Газон сейчас на очень высоком уровне, в том числе благодаря специализированному освещению, которое помогает его поддерживать. Мы хотели бы сохранить этот стандарт, однако нужно помнить, что речь идет об инвестициях на уровне сотен тысяч евро.

– Возможно ли, что «Шахтер» в следующем сезоне продолжит играть еврокубки в Кракове? Разумеется, если война в Украине наконец не завершится.

– Мы открыты к продолжению сотрудничества. Это решение выгодно для всех сторон: для «Шахтера» – с точки зрения стабильности, для города – в контексте присутствия европейских турниров, и для нас – с перспективы отношений и опыта. В то же время все надеются на как можно более скорое завершение войны и возвращение клуба в Украину. До этого времени двери Synerise Arena остаются открытыми.

– Какие ценности, кроме чисто финансовых, принесло «Висле» сотрудничество с «Шахтером»?

– Преимущества многомерны. В операционном плане – мы получили опыт организации матчей УЕФА на собственном стадионе, который невозможно заменить теорией. В имиджевом – присутствие в европейских трансляциях формирует бренд клуба и города на международных рынках. И, наконец, человеческий аспект – мы продемонстрировали реальную поддержку партнеру в сложный момент, что формирует долгосрочные отношения и репутацию. Сотрудничество проходит на очень высоком профессиональном уровне.

Иван Чирко Источник: Gazeta Krakowska
