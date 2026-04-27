  4. ГРИЗМАНН: «Единственный способ это преодолеть – выиграть ЛЧ в этом году»
27 апреля 2026, 20:47 |
ГРИЗМАНН: «Единственный способ это преодолеть – выиграть ЛЧ в этом году»

Антуан вспомнил нереализованный пенальти в финале 2016 году

Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, что не забыл пенальти, который он не реализовал во втором тайме финала Лиги чемпионов 2016 года против «Реала» (1:1, 3:5 пен.), а также высказался о чувствах к клубу и связи с Диего Симеоне.

«Это не то, о чем я думаю каждый день, но каждый раз, когда мы с друзьями или партнерами по команде говорим о Лиге чемпионов, всегда вспоминается тот момент 2016 года – тот пенальти. Единственный способ это преодолеть – выиграть ее в этом году.

Чувства к «Атлетико»? Это нечто гораздо большее, чем любовь. Любовь к цветам клуба, к эмблеме клуба и любовь к футболу, потому что болельщики любят футбол, а также любовь к тяжелому труду. Думаю, именно поэтому я быстро нашел связь с клубом и его фанатами.

Симеоне? Я думаю, что он дал мне все, и я отдал ему все. Я получаю удовольствие и получал удовольствие, имея его рядом. Я знаю, что даже после завершения карьеры у меня будет в нем друг, бывший тренер, и что мы всегда будем очень близки».

Ранее Маркос Льоренте поделился ожиданиями от полуфинала Лиги чемпионов с «Арсеналом».

Иван Чирко Источник: Marca
Тренер сборной Украины: «Он готов к топ-5 чемпионату. Может уехать»
