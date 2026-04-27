ЛЬОРЕНТЕ: Арсенал – фаворит? Мне все равно. Я даже не знаю, кто так считает

Защитник «Атлетико» Маркос Льоренте поделился ожиданиями от полуфинала Лиги чемпионов с «Арсеналом».

– Как атмосфера в раздевалке?

– Всегда важно хорошо поработать заранее, получить хороший результат, который дает уверенность, спокойствие и энергию. Матч в субботу (прим. финал Кубка Испании с «Реал Сосьедадом»), который мы начали, проигрывая, был важным, и к таким играм трудно что-то добавить словами. Сейчас время наслаждаться, оценить нашу ситуацию, готовиться к полуфиналу Лиги чемпионов, и команда готова.

– Говорил ли с Зубименди?

– Нет, не говорил. В Лиге чемпионов всегда играешь против очень сильных соперников, нам выпал «Арсенал», но и на групповом этапе, и в плей-офф всегда есть топ-игроки. С Мартином не общался, но хотел бы его увидеть, как и Давида и Микеля, это нормальные вещи.

– Какие детали самые важные?

– Все детали важны. Если где-то проседаешь – все может сломаться. Первый матч сильно влияет на противостояние. Нужно уметь управлять давлением и стрессом, в футболе – быть на максимуме, мелочей здесь нет.

– Есть ли у Лиги чемпионов долг перед «Атлетико»?

– Нет. Я не чувствую, что кто-то нам что-то должен. Футбол и жизнь ничего не должны. У нас есть шанс выйти в финал – это прекрасно. Вся фан-база объединяется, и мы подходим к этому с желанием и уверенностью.

– О каком матче думаешь?

– Я не из тех, кто много визуализирует матчи. Я концентрируюсь и начинаю думать об игре только за полтора часа до старта. Я хорошо знаю свои сильные и слабые стороны и стараюсь не перегружать голову.

– Вас не считают фаворитами.

– Мне все равно. Я даже не знаю, кто так считает. Слышал, что не мы фавориты – и это нормально, «Арсенал» не проигрывал. Но в футболе это не имеет большого значения.

– Готов ли Альварес на сто процентов?

– Да, это очень важно для нас. Он забивал в ключевые моменты, он лидер, много работает, и его форма критически важна для команды.

Первый матч между «Атлетико» и «Арсеналом» состоится в среду, 29 апреля, в Мадриде и начнется в 22:00 по киевскому времени.