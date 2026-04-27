Капитан сборной Франции на протяжении 14 лет готов вернуться в команду

После объявления о завершении международной карьеры в январе 2023 года бывший капитан сборной Франции Уго Льорис готов вернуться в команду.

В свои 39 лет французский вратарь феерит в «Лос-Анджелесе», с которым он недавно продлил контракт до 2026 года (с возможностью продления до 2027 года). 10 января 2023 года он объявил, что дает дорогу молодым, в частности Майку Меньяну.

Не факт, что Льориса позовут в сборную Франции, и он сам не будет туда рваться всеми силами, но от возможного вызова не откажется. Меньяну, и особенно Люка Шевалье, потерявшему место в основе «ПСЖ», стоит напрячься. Льорис был капитаном сборной Франции на протяжении 14 лет (121 раз в 145 матчах).