Защитник Кудровки: «Сейчас у нас только один выход»

Защитник «Кудровки» Артем Мачелюк рассказал о том, как команда изменила свою игру во втором тайме матча с «Шахтером» (1:3) и высказался о борьбе за выживание в УПЛ.

«В перерыве тренер сказал, что мы должны прессинговать соперника у их ворот. Мы не отходили назад и действовали более агрессивно. Возможно, нам уже нечего было терять после 2:0 в первом тайме. Да, нам удалось забить, но обидно, что почти сразу мы снова пропустили. Думаю, если бы не этот гол, мы могли бы перевернуть игру.

Сейчас у нас только один выход – нужно выигрывать в следующих матчах и набирать очки. Я верю, что мы сможем это сделать и выбраться из зоны вылета».