Защитник Кудровки: «Сейчас у нас только один выход»
Артем Мачелюк прокомментировал поражение от «Шахтера»
Защитник «Кудровки» Артем Мачелюк рассказал о том, как команда изменила свою игру во втором тайме матча с «Шахтером» (1:3) и высказался о борьбе за выживание в УПЛ.
«В перерыве тренер сказал, что мы должны прессинговать соперника у их ворот. Мы не отходили назад и действовали более агрессивно. Возможно, нам уже нечего было терять после 2:0 в первом тайме. Да, нам удалось забить, но обидно, что почти сразу мы снова пропустили. Думаю, если бы не этот гол, мы могли бы перевернуть игру.
Сейчас у нас только один выход – нужно выигрывать в следующих матчах и набирать очки. Я верю, что мы сможем это сделать и выбраться из зоны вылета».
После 25 туров УПЛ «Кудровка» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко.
Ранее Арда Туран сравнил игрока «Шахтера» с легендой сборной Испании и «Барселоны» Андресом Иньестой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В шорт-листе находятся имена Мирона Маркевича, Игора Йовичевича и Андреаса Мальдеры
Кремлев считает, что Уайлдер способен выиграть бой