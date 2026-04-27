МЮ имеет самый большой прогресс по очкам в сравнении с прошлым сезоном

Манчестер Юнайтед в сезоне АПЛ 2025/26 по состоянию на данный момент имеет самый большой среди всех команд прогресс по набранным очкам по отношению к прошлому сезону 2024/25.

МЮ набрал в текущей кампании на 20 очков больше, чем в предыдущей (58 против 38).

Прогресс в очках в сезоне 2025/26 продемонстрировали также Манчестер Сити (+12), Эвертон (+9), Арсенал (+6), Брентфорд (+2) и Астон Вилла (+1).

Самым большим регрессом отличились Ливерпуль, который был чемпионом АПЛ в прошлом сезоне, и досрочно понизившийся в классе Вулверхэмптон (-24 очка у обоих клубов).

Также отрицательную динамику имеют Ноттингем Форест (-21), Ньюкасл Юнайтед (-20), Челси (-12), Фулхэм (-3), Тоттенхэм Хотспур (-3), Брайтон (-1), Борнмут (-1) и Кристал Пэлас (-1).

Единственным клубом, имеющим одинаковое количество набранных очков как в этом, так и в прошлом сезоне – Вест Хэм Юнайтед.

Разница между очками, набранными командами АПЛ в сезонах 2025/26 и 2024/25, после 34 сыгранных туров

+20 – Манчестер Юнайтед*

+12 – Манчестер Сити*

+9 – Эвертон

+6 – Арсенал

+2 – Брентфорд*

+1 – Астон Вилла

0 – Вест Хэм Юнайтед

-1 – Брайтон

-1 – Борнмут

-1 – Кристал Пэлас*

-3 – Фулхэм

-3 – Тоттенхэм Готспур

-12 – Челси

-20 – Ньюкасл Юнайтед

-21 – Ноттингем Форест

-24 – Ливерпуль

-24 – Вулверхэмптон

* – сыграно только 33 тура