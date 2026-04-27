МЮ имеет самый большой прогресс по очкам в сравнении с прошлым сезоном
Transfermarkt опубликовал очередной интересный рейтинг АПЛ
Манчестер Юнайтед в сезоне АПЛ 2025/26 по состоянию на данный момент имеет самый большой среди всех команд прогресс по набранным очкам по отношению к прошлому сезону 2024/25.
МЮ набрал в текущей кампании на 20 очков больше, чем в предыдущей (58 против 38).
Прогресс в очках в сезоне 2025/26 продемонстрировали также Манчестер Сити (+12), Эвертон (+9), Арсенал (+6), Брентфорд (+2) и Астон Вилла (+1).
Самым большим регрессом отличились Ливерпуль, который был чемпионом АПЛ в прошлом сезоне, и досрочно понизившийся в классе Вулверхэмптон (-24 очка у обоих клубов).
Также отрицательную динамику имеют Ноттингем Форест (-21), Ньюкасл Юнайтед (-20), Челси (-12), Фулхэм (-3), Тоттенхэм Хотспур (-3), Брайтон (-1), Борнмут (-1) и Кристал Пэлас (-1).
Единственным клубом, имеющим одинаковое количество набранных очков как в этом, так и в прошлом сезоне – Вест Хэм Юнайтед.
Разница между очками, набранными командами АПЛ в сезонах 2025/26 и 2024/25, после 34 сыгранных туров
- +20 – Манчестер Юнайтед*
- +12 – Манчестер Сити*
- +9 – Эвертон
- +6 – Арсенал
- +2 – Брентфорд*
- +1 – Астон Вилла
- 0 – Вест Хэм Юнайтед
- -1 – Брайтон
- -1 – Борнмут
- -1 – Кристал Пэлас*
- -3 – Фулхэм
- -3 – Тоттенхэм Готспур
- -12 – Челси
- -20 – Ньюкасл Юнайтед
- -21 – Ноттингем Форест
- -24 – Ливерпуль
- -24 – Вулверхэмптон
* – сыграно только 33 тура
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кремлев считает, что Уайлдер способен выиграть бой
Уго Льорис готов снова играть в главной команде Франции