  4. МЮ имеет самый большой прогресс по очкам в сравнении с прошлым сезоном
Англия
27 апреля 2026, 19:44 | Обновлено 27 апреля 2026, 19:45
Transfermarkt опубликовал очередной интересный рейтинг АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Юнайтед в сезоне АПЛ 2025/26 по состоянию на данный момент имеет самый большой среди всех команд прогресс по набранным очкам по отношению к прошлому сезону 2024/25.

МЮ набрал в текущей кампании на 20 очков больше, чем в предыдущей (58 против 38).

Прогресс в очках в сезоне 2025/26 продемонстрировали также Манчестер Сити (+12), Эвертон (+9), Арсенал (+6), Брентфорд (+2) и Астон Вилла (+1).

Самым большим регрессом отличились Ливерпуль, который был чемпионом АПЛ в прошлом сезоне, и досрочно понизившийся в классе Вулверхэмптон (-24 очка у обоих клубов).

Также отрицательную динамику имеют Ноттингем Форест (-21), Ньюкасл Юнайтед (-20), Челси (-12), Фулхэм (-3), Тоттенхэм Хотспур (-3), Брайтон (-1), Борнмут (-1) и Кристал Пэлас (-1).

Единственным клубом, имеющим одинаковое количество набранных очков как в этом, так и в прошлом сезоне – Вест Хэм Юнайтед.

Разница между очками, набранными командами АПЛ в сезонах 2025/26 и 2024/25, после 34 сыгранных туров

  • +20 – Манчестер Юнайтед*
  • +12 – Манчестер Сити*
  • +9 – Эвертон
  • +6 – Арсенал
  • +2 – Брентфорд*
  • +1 – Астон Вилла
  • 0 – Вест Хэм Юнайтед
  • -1 – Брайтон
  • -1 – Борнмут
  • -1 – Кристал Пэлас*
  • -3 – Фулхэм
  • -3 – Тоттенхэм Готспур
  • -12 – Челси
  • -20 – Ньюкасл Юнайтед
  • -21 – Ноттингем Форест
  • -24 – Ливерпуль
  • -24 – Вулверхэмптон

* – сыграно только 33 тура

