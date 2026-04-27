ШАНДРУК: «Ничего нового не увидели, но у Зари есть определенный класс»

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук подвел итоги матча с «Зарей» (0:2) в 25-м туре УПЛ.

– Так складывается, что «Верес» – неудобный соперник для «Зари». Вы отбирали очки у этой команды, но сегодня так показалось, что вас удивил соперник. Ваша команда смогла создать несколько моментов. Чем вас поразил оппонент?

– В принципе, мы ничего нового не увидели, но у «Зари» есть определенный класс игроков. На мой взгляд, он был показательным на поле. Мы сегодня дали несколько ротаций, в том числе и дали себя проявить молодежи. Нам нужно работать над этим классом.

– Ротация вынужденная? Вовченко не мог играть из-за состояния здоровья? И почему Гончаренко вне заявки?

– Были вынуждены и плановые ротации.

– Отсутствие Харатина насколько повлияло на игру? Потому что казалось, у вас проседала опорная зона.

– Он один из лидеров, но я не соглашаюсь, что опорная зона проседала. У нас были перспективные контратаки. Возможно, не всегда было завершение, но мы компактно играли в том числе в опорной зоне и имели для этого хорошие возможности.

– Стень снова был на позиции центрфорварда. Ндукве может сыграть с первых минут?

– Может, почему нет? Но сегодня было решение в пользу Стеня.

– Гильерме и Ципот получили повреждения?

– Есть жалобы. Завтра по приезду буду иметь более четкую информацию по их состоянию.