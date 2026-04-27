Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШАНДРУК: «Ничего нового не увидели, но у Зари есть определенный класс»
Украина. Премьер лига
27 апреля 2026, 19:07
126
0

ШАНДРУК: «Ничего нового не увидели, но у Зари есть определенный класс»

Олег Шандрук отметил, что соперник его не удивил

27 апреля 2026, 19:07 |
126
0
ШАНДРУК: «Ничего нового не увидели, но у Зари есть определенный класс»
НК Верес Ровно. Олег Шандрук

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук подвел итоги матча с «Зарей» (0:2) в 25-м туре УПЛ.

– Так складывается, что «Верес» – неудобный соперник для «Зари». Вы отбирали очки у этой команды, но сегодня так показалось, что вас удивил соперник. Ваша команда смогла создать несколько моментов. Чем вас поразил оппонент?

– В принципе, мы ничего нового не увидели, но у «Зари» есть определенный класс игроков. На мой взгляд, он был показательным на поле. Мы сегодня дали несколько ротаций, в том числе и дали себя проявить молодежи. Нам нужно работать над этим классом.

– Ротация вынужденная? Вовченко не мог играть из-за состояния здоровья? И почему Гончаренко вне заявки?

– Были вынуждены и плановые ротации.

– Отсутствие Харатина насколько повлияло на игру? Потому что казалось, у вас проседала опорная зона.

– Он один из лидеров, но я не соглашаюсь, что опорная зона проседала. У нас были перспективные контратаки. Возможно, не всегда было завершение, но мы компактно играли в том числе в опорной зоне и имели для этого хорошие возможности.

– Стень снова был на позиции центрфорварда. Ндукве может сыграть с первых минут?

– Может, почему нет? Но сегодня было решение в пользу Стеня.

– Гильерме и Ципот получили повреждения?

– Есть жалобы. Завтра по приезду буду иметь более четкую информацию по их состоянию.

Олег Шандрук Заря Луганск Верес Ровно Заря - Верес чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем