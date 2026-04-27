  4. Источник: Скрипник планирует летом продолжить карьеру в Европе
27 апреля 2026, 18:46
Источник: Скрипник планирует летом продолжить карьеру в Европе

«Заря» может остаться без тренера

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник летом может сменить клуб. Специалист начал поиск вариантов в Европе.

Как сообщает инсайдер Игорь Бурбас, причиной возможной отставки Скрипника являются натянутые отношения с владельцем «Зари» Евгением Геллером. В частности, руководство клуба рассматривало возможность увольнения специалиста в случае негативного результата в матче с «Эпицентром». Заменить Скрипника должен был Ярослав Вишняк, который в настоящее время возглавляет юношескую команду «Зари».

По данным источника, Скрипник начал искать новую работу еще зимой. Его приоритет – европейские чемпионаты.

Сейчас «Заря» занимает девятое место в чемпионате Украины с 35 очками. Луганскую команду специалист возглавил в июне 2025 года. Его контракт с «Зарей» действует до 2028 года.

В прошлом Скрипник имел длительный опыт работы с европейскими клубами. С 2004 по 2014 годы он тренировал дубль и юношескую команду немецкого «Вердера». В 2014-2016 годах возглавлял первую команду бременцев. В сезоне 2018/19 работал с латвийской «Ригой». Сам специалист не скрывает, что отдает предпочтение работе в Германии, где у него есть тренерская лицензия, а также проживает семья.

