Англия27 апреля 2026, 18:24
Холанд обошел Стерлинга в бомбардирском рейтинге Манчестер Сити
Вспомним лучших бомбардиров «горожан» в АПЛ, не учитывая голы с пенальти
Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд забил свой 89-й гол с игры (не считая пенальти) в АПЛ.
Произошло это в поединке 34 тура против Бернли.
Этот гол позволил норвежцу обойти Рахима Стерлинга (88) по количеству голов, забитых с игры (не считая забитых мячей с пенальти) в составе Манчестер Сити в АПЛ.
В истории «горожан» только один игрок забил больше подобных голов – аргентинец Серхио Агуэро (157).
Лучшие бомбардиры Манчестер Сити в АПЛ, не считая голов с пенальти
- 157 – Серхио Агуэро (Аргентина)
- 89 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
- 88 – Рахим Стерлинг (Англия)
- 68 – Фил Фоден (Англия)
- 68 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)
