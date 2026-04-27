  4. Холанд обошел Стерлинга в бомбардирском рейтинге Манчестер Сити
27 апреля 2026, 18:24 | Обновлено 27 апреля 2026, 18:25
Холанд обошел Стерлинга в бомбардирском рейтинге Манчестер Сити

Вспомним лучших бомбардиров «горожан» в АПЛ, не учитывая голы с пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд забил свой 89-й гол с игры (не считая пенальти) в АПЛ.

Произошло это в поединке 34 тура против Бернли.

Этот гол позволил норвежцу обойти Рахима Стерлинга (88) по количеству голов, забитых с игры (не считая забитых мячей с пенальти) в составе Манчестер Сити в АПЛ.

В истории «горожан» только один игрок забил больше подобных голов – аргентинец Серхио Агуэро (157).

Лучшие бомбардиры Манчестер Сити в АПЛ, не считая голов с пенальти

  • 157 – Серхио Агуэро (Аргентина)
  • 89 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
  • 88 – Рахим Стерлинг (Англия)
  • 68 – Фил Фоден (Англия)
  • 68 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)
