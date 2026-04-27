ФОТО. В Сумском СИЗО прошел турнир по EA FC 25

Северо-Восточное МРУ по ПВКП МЮ на своей официальной странице в Facebook сообщило о проведении киберспортивного турнира по EA Sports FC 25 (новое название игр серии FIFA) в Сумском следственном изоляторе:

«В государственном учреждении «Сумской следственный изолятор» в рамках плана культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы на апрель провели турнир по игре FIFA 25 на PlayStation.

Мероприятие организовали с целью разнообразия досуга и создания условий для содержательного проведения свободного времени осужденными.

Соревнования проходили в дружеской и позитивной атмосфере, сопровождались искренними эмоциями, поддержкой и здоровым азартом. Участники демонстрировали не только навыки игры, но и стратегическое мышление и стремление к победе. В то же время турнир стал возможностью для общения и налаживания взаимодействия между осужденными.

Такие мероприятия способствуют эмоциональной разгрузке, помогают отвлечься от повседневных трудностей и поддерживают позитивный психологический климат.

В учреждении и в дальнейшем планируют организовывать подобные инициативы, ведь они помогают формировать навыки взаимодействия и способствуют подготовке к жизни после освобождения», – говорится в публикации.

Интересно, что EA Sports FC 25 не является самой новой версией известного спортивного симулятора. Релиз игры состоялся еще осенью 2024 года, а на данный момент самой актуальной версией EA Sports FC является 26-я часть.