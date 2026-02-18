Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 февраля 2026, 03:03 |
ФОТО. Шок. EA Sports FC 27 станет GTA в мире футбола?

В EA Sports FC 27 появится полноценный открытый мир

X. EA Sports FC 27

В соцсетях появилась информация, что EA Sports FC 27 впервые в истории серии может перейти к формату полностью открытого мира.

Об этом сообщил аккаунт The Touchline, заявив, что новый режим под названием “The Grounds” якобы будет реализован в стиле open-world.

По предварительным данным, игроки смогут: свободно перемещаться по городу, посещать барбершопы, менять одежду персонажа, тренироваться в зале, играть уличные матчи для прокачки репутации, развивать созданного футболиста.

Речь идет о формате, похожем на NBA 2K City, где взаимодействие выходит за пределы стадиона.

EA Sports пока не делала официальных заявлений. Если слухи подтвердятся, это может стать самым масштабным изменением в серии за многие годы. Идея уже вызвала активное обсуждение среди геймеров.

EA Sports EA Sports FC
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
