ФОТО. Шок. EA Sports FC 27 станет GTA в мире футбола?
В EA Sports FC 27 появится полноценный открытый мир
В соцсетях появилась информация, что EA Sports FC 27 впервые в истории серии может перейти к формату полностью открытого мира.
Об этом сообщил аккаунт The Touchline, заявив, что новый режим под названием “The Grounds” якобы будет реализован в стиле open-world.
По предварительным данным, игроки смогут: свободно перемещаться по городу, посещать барбершопы, менять одежду персонажа, тренироваться в зале, играть уличные матчи для прокачки репутации, развивать созданного футболиста.
Речь идет о формате, похожем на NBA 2K City, где взаимодействие выходит за пределы стадиона.
EA Sports пока не делала официальных заявлений. Если слухи подтвердятся, это может стать самым масштабным изменением в серии за многие годы. Идея уже вызвала активное обсуждение среди геймеров.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: EA Sports FC 27 “The Grounds” is reportedly going FULL open-world.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 17, 2026
You could:
• Roam an entire city
• Hit the barbershop
• Drip out your player with fresh fits
• Grind in the gym
• Run street games to build your rep
• Level up your created baller pic.twitter.com/Lai9idCZR6
