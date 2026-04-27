27 апреля 2026, 17:45
ХАВИ: «Я уговорил Месси вернуться в Барселону, но...»

Легендарный аргентинец в 2023 году был в шаге от возвращения на «Камп Ноу»

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок и тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о неудачной попытке вернуть в каталонский клуб аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Как менеджер «Барсы», я вернул Дани Алвеса… и пытался вернуть Неймара, Педро и Месси». Первых двоих не удалось подписать из-за экономической ситуации. А что касается Лео Месси, то президент Лапорта не хотел его возвращения», – пояснил специалист в комментарии Фабрицио Романо.

По словам Хави, переговоры с аргентинцем проходили в 2023 году и длились пять месяцев.

«Все было готово... но в итоге президент отказался, и сделка сорвалась», – признался он.

Месси и Хави провели на поле вместе 11 сезонов. Они успели совместно выиграть 24 трофея, включая семь чемпионских титулов и четыре Кубка Лиги чемпионов. В августе 2021 года Месси покинул клуб из-за финансовых ограничений. Спустя несколько месяцев команду возглавил Хави, который проработал на этой должности до мая 2024 года.

По теме:
Лунину это не понравится. Появились новые сроки восстановления Куртуа
Барселона сделала первые шаги по трансферу Альвареса из Атлетико
Бавария не продаст Олисе за 200 млн евро. Причина в Рибери
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер нацелился на футболиста сборной Украины, который играет за Полесье
Футбол | 27 апреля 2026, 10:01 10
Шахтер нацелился на футболиста сборной Украины, который играет за Полесье
Шахтер нацелился на футболиста сборной Украины, который играет за Полесье

Донецкий клуб заинтересован в услугах защитника Эдуарда Сарапия, у которого пять голов в сезоне

Модрич перенесет операцию. Игра на чемпионате мира под вопросом
Футбол | 27 апреля 2026, 17:41 0
Модрич перенесет операцию. Игра на чемпионате мира под вопросом
Модрич перенесет операцию. Игра на чемпионате мира под вопросом

Лука Модрич получил неприятную травму

Суркис принял решение по поводу Ярмоленко после сумасшедшего матча
Футбол | 27.04.2026, 07:00
Суркис принял решение по поводу Ярмоленко после сумасшедшего матча
Суркис принял решение по поводу Ярмоленко после сумасшедшего матча
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Футбол | 27.04.2026, 09:28
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Бокс | 27.04.2026, 09:04
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Популярные новости
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
27.04.2026, 10:23 6
Футбол
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
27.04.2026, 06:23 15
Футбол
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
25.04.2026, 20:15 2
Теннис
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
26.04.2026, 09:12 2
Футбол
Ястреб вышел в четвертьфинал ЧМ, О'Салливан получил перевес над Хиггинсом
Ястреб вышел в четвертьфинал ЧМ, О'Салливан получил перевес над Хиггинсом
26.04.2026, 11:23
Снукер
ФОТО. Распалась одна из самых известных пар в мировом теннисе
ФОТО. Распалась одна из самых известных пар в мировом теннисе
26.04.2026, 02:39 1
Теннис
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
26.04.2026, 10:05 2
Футбол
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
26.04.2026, 15:45 210
Футбол
