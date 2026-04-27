ХАВИ: «Я уговорил Месси вернуться в Барселону, но...»
Легендарный аргентинец в 2023 году был в шаге от возвращения на «Камп Ноу»
Бывший игрок и тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о неудачной попытке вернуть в каталонский клуб аргентинского нападающего Лионеля Месси.
«Как менеджер «Барсы», я вернул Дани Алвеса… и пытался вернуть Неймара, Педро и Месси». Первых двоих не удалось подписать из-за экономической ситуации. А что касается Лео Месси, то президент Лапорта не хотел его возвращения», – пояснил специалист в комментарии Фабрицио Романо.
По словам Хави, переговоры с аргентинцем проходили в 2023 году и длились пять месяцев.
«Все было готово... но в итоге президент отказался, и сделка сорвалась», – признался он.
Месси и Хави провели на поле вместе 11 сезонов. Они успели совместно выиграть 24 трофея, включая семь чемпионских титулов и четыре Кубка Лиги чемпионов. В августе 2021 года Месси покинул клуб из-за финансовых ограничений. Спустя несколько месяцев команду возглавил Хави, который проработал на этой должности до мая 2024 года.
🚨 Xavi: “As Barça manager I brought back Dani Alves… and tried to bring Neymar, Pedro and Messi back as well”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 27, 2026
“Pedro and Neymar couldn't be signed
because of the economic situation”.
“For Leo Messi, the president Laporta didn't want him back”, told @RomarioOnze. pic.twitter.com/l47FKkyywi
