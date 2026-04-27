ХАВИ: «Я уговорил Месси вернуться в Барселону, но...»

Бывший игрок и тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о неудачной попытке вернуть в каталонский клуб аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Как менеджер «Барсы», я вернул Дани Алвеса… и пытался вернуть Неймара, Педро и Месси». Первых двоих не удалось подписать из-за экономической ситуации. А что касается Лео Месси, то президент Лапорта не хотел его возвращения», – пояснил специалист в комментарии Фабрицио Романо.

По словам Хави, переговоры с аргентинцем проходили в 2023 году и длились пять месяцев.

«Все было готово... но в итоге президент отказался, и сделка сорвалась», – признался он.

Месси и Хави провели на поле вместе 11 сезонов. Они успели совместно выиграть 24 трофея, включая семь чемпионских титулов и четыре Кубка Лиги чемпионов. В августе 2021 года Месси покинул клуб из-за финансовых ограничений. Спустя несколько месяцев команду возглавил Хави, который проработал на этой должности до мая 2024 года.

🚨 Xavi: “As Barça manager I brought back Dani Alves… and tried to bring Neymar, Pedro and Messi back as well”.



“Pedro and Neymar couldn't be signed

because of the economic situation”.



“For Leo Messi, the president Laporta didn't want him back”, told @RomarioOnze. pic.twitter.com/l47FKkyywi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 27, 2026

