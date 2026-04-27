27 апреля 2026, 02:51 | Обновлено 27 апреля 2026, 02:53
ФОТО. Лионель Месси готовится к возвращению в Барселону

Стали известны новые подробности относительно возможного возвращения Месси

Instagram. Семья Лионеля Месси

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси и его жена Антонела Роккуццо планируют будущее в Испании после завершения карьеры.

Семья уже занимается перепланировкой участка в Кастельдефельсе площадью около 8 тысяч м².

Ожидается, что территория будет разделена на три части – для домов их сыновей: Тьяго, Матео и Чиро. Это подтверждает планы на возвращение в Барселону после 2028 года.

В сети также появились новые семейные фото Месси, которые подчеркивают его приоритет – семью и спокойную жизнь вне футбола.

По теме:
ФОТО. В Англии троллят Челси из-за Мудрика и вот почему
ФОТО. Свитолина подшутила над Монфисом после семейного гольфа
ФОТО. Милевский и Алиев встретились со следующим тренером сборной Украины?
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Футбол | 26 апреля 2026, 10:05 2
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола

Тренер получил дисквалификацию на один матч

Юрген Клопп вернет в Реал легенду клуба
Футбол | 27 апреля 2026, 02:02 0
Юрген Клопп вернет в Реал легенду клуба
Юрген Клопп вернет в Реал легенду клуба

Немецкий тренер составит тренерский тандем с Кроосом

Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Футбол | 26.04.2026, 15:55
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Футбол | 26.04.2026, 12:33
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Игорь СУРКИС: «Как можно заканчивать карьеру, когда...»
Футбол | 26.04.2026, 23:38
Игорь СУРКИС: «Как можно заканчивать карьеру, когда...»
Игорь СУРКИС: «Как можно заканчивать карьеру, когда...»
Популярные новости
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
25.04.2026, 04:32 6
Футбол
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
26.04.2026, 15:45 212
Футбол
Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
25.04.2026, 00:22 17
Теннис
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
26.04.2026, 13:17 25
Футбол
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
25.04.2026, 04:02
Бокс
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
25.04.2026, 08:31 1
Футбол
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
25.04.2026, 13:51 3
Футбол
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
25.04.2026, 17:57 24
Футбол
