ФОТО. Лионель Месси готовится к возвращению в Барселону

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси и его жена Антонела Роккуццо планируют будущее в Испании после завершения карьеры.

Семья уже занимается перепланировкой участка в Кастельдефельсе площадью около 8 тысяч м².

Ожидается, что территория будет разделена на три части – для домов их сыновей: Тьяго, Матео и Чиро. Это подтверждает планы на возвращение в Барселону после 2028 года.

В сети также появились новые семейные фото Месси, которые подчеркивают его приоритет – семью и спокойную жизнь вне футбола.