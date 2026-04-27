ФОТО. Лионель Месси готовится к возвращению в Барселону
Стали известны новые подробности относительно возможного возвращения Месси
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси и его жена Антонела Роккуццо планируют будущее в Испании после завершения карьеры.
Семья уже занимается перепланировкой участка в Кастельдефельсе площадью около 8 тысяч м².
Ожидается, что территория будет разделена на три части – для домов их сыновей: Тьяго, Матео и Чиро. Это подтверждает планы на возвращение в Барселону после 2028 года.
В сети также появились новые семейные фото Месси, которые подчеркивают его приоритет – семью и спокойную жизнь вне футбола.
🚨 Lionel Messi and Antonela Roccuzzo are preparing for their permanent return to Barcelona in 2028. The family has initiated a land reparceling process for an 8,000m² estate in Castelldefels to create three independent plots, ensuring a future home for each of their sons:… pic.twitter.com/wrocqbXDdV— barcacentre (@barcacentre) April 25, 2026
