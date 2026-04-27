Бывший вратарь Манчестер Сити «пободался» с арбитром и ударил монитор VAR

Бывший вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон потерял самообладание во время напряженного дерби «Фенербахче» против «Галатасарая» в воскресенье. Бразильский голкипер попал в объектив камеры после получения спорной красной карточки в матче, который практически положил конец надеждам «Фенербахче» на титул в Суперлиге.

При счете 1:0 в пользу «Галатасарая» напряжение достигло критической точки, когда хозяевам был назначен пенальти на 62-й минуте. Эдерсон, который уже получил предупреждение ранее в матче, получил вторую желтую карточку за пререкания с судьей: арбитр посчитал, что он намеренно затягивает исполнение пенальти.

Красная карточка вызвала немедленную и агрессивную реакцию со стороны опытного вратаря, который вступил в жаркую перепалку с арбитром матча, «пободавшись» с ним головами. После финального свистка Эдерсон ударил по монитору VAR.

32-летний вратарь проводит первый сезон в Суперлиге. В 36 матчах он пропустил 35 голов и 13 раз отстоял на ноль.

ВИДЕО. Неадекватное поведение Эдерсона

Bu nasıl bir görüntü. Yasin Kol nerdeyse kaleciye kafa atacak… pic.twitter.com/RFJZRnYzvZ — Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) April 26, 2026