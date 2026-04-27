Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший вратарь Манчестер Сити «пободался» с арбитром и ударил монитор VAR
Турция
27 апреля 2026, 17:28
Эдерсон отметился недисциплинированным поведением в чемпионате Турции

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

Бывший вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон потерял самообладание во время напряженного дерби «Фенербахче» против «Галатасарая» в воскресенье. Бразильский голкипер попал в объектив камеры после получения спорной красной карточки в матче, который практически положил конец надеждам «Фенербахче» на титул в Суперлиге.

При счете 1:0 в пользу «Галатасарая» напряжение достигло критической точки, когда хозяевам был назначен пенальти на 62-й минуте. Эдерсон, который уже получил предупреждение ранее в матче, получил вторую желтую карточку за пререкания с судьей: арбитр посчитал, что он намеренно затягивает исполнение пенальти.

Красная карточка вызвала немедленную и агрессивную реакцию со стороны опытного вратаря, который вступил в жаркую перепалку с арбитром матча, «пободавшись» с ним головами. После финального свистка Эдерсон ударил по монитору VAR.

32-летний вратарь проводит первый сезон в Суперлиге. В 36 матчах он пропустил 35 голов и 13 раз отстоял на ноль.

ВИДЕО. Неадекватное поведение Эдерсона

Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем