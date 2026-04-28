Карпаты договорились с новым тренером. Контракт был на столе

Карпаты после неудачного старта весенней части сезона УПЛ были готовы оперативно уволить тренера Франа Фернандеса и заменить его наставником Ингульца Василием Кобиным.

Сообщается, что львовский клуб договорился о расторжении договора Кобина, а у самого тренера на столе был контракт с Карпатами, который оставалось только подписать.

Однако это информация заранее всплыла в СМИ, что очень не понравилось владельцу Карпат Владимиру Маткивскому, который из-за слива в прессу отменил все договоренности и оставил Фернандеса.

Карпаты после этого преобразились и сейчас находятся на серии из семи матчей без поражений.