Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты договорились с новым тренером. Контракт был на столе
Украина. Премьер лига
28 апреля 2026, 18:17 | Обновлено 28 апреля 2026, 18:21
Карпаты договорились с новым тренером. Контракт был на столе

Кобин уже готовился стать тренером Карпат

ФК Ингулец. Василий Кобин

Карпаты после неудачного старта весенней части сезона УПЛ были готовы оперативно уволить тренера Франа Фернандеса и заменить его наставником Ингульца Василием Кобиным.

Сообщается, что львовский клуб договорился о расторжении договора Кобина, а у самого тренера на столе был контракт с Карпатами, который оставалось только подписать.

Однако это информация заранее всплыла в СМИ, что очень не понравилось владельцу Карпат Владимиру Маткивскому, который из-за слива в прессу отменил все договоренности и оставил Фернандеса.

Карпаты после этого преобразились и сейчас находятся на серии из семи матчей без поражений.

Оцените материал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем