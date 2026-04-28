Карпаты договорились с новым тренером. Контракт был на столе
Кобин уже готовился стать тренером Карпат
Карпаты после неудачного старта весенней части сезона УПЛ были готовы оперативно уволить тренера Франа Фернандеса и заменить его наставником Ингульца Василием Кобиным.
Сообщается, что львовский клуб договорился о расторжении договора Кобина, а у самого тренера на столе был контракт с Карпатами, который оставалось только подписать.
Однако это информация заранее всплыла в СМИ, что очень не понравилось владельцу Карпат Владимиру Маткивскому, который из-за слива в прессу отменил все договоренности и оставил Фернандеса.
Карпаты после этого преобразились и сейчас находятся на серии из семи матчей без поражений.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер понимает сложности Руха
По информации Виктора Вацко, наставник киевского клуба не хочет брать ответственность за трансферы