Украина. Первая лига
27 апреля 2026, 14:06
765
0

Буковина потеряла основного нападающего

Олег Кожушко не будет играть до конца сезона

27 апреля 2026, 14:06 |
765
0
Буковина потеряла основного нападающего
ФК Буковина. Олег Кожушко

Как стало известно Sport.ua, травма которой не избежал в кубковом поединке с «Динамо» форвард «Буковины» Олег Кожушко оказалась серьезной и он выбыл до конца сезона.

Напомним, что в противостоянии с киевлянами возникли проблемы со здоровьем и у стопера Андрея Бусько, который проходит детальное медобследование.

В 26 туре с «Подольем» Кожушко сможет заменить Максим Войтиховский, пропускавший предыдущий поединок с тернопольской «Нивой» из-за дисквалификации.

Отсутствовал в матче с «Нивой» из-за повреждений Иван Тищенко. Но ожидается, что в скором времени он уже будет тренироваться в общей группе.

Пока что в активе подопечных Сергея Шищенко 69 очков, и если второго мая они не проиграют «Подолью», то досрочно обеспечат себе первое место.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины инсайд Буковина Черновцы Олег Кожушко Буковина - Динамо травма Андрей Бусько Максим Войтиховский Иван Тищенко
