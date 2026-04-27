Реальность против симуляций

На месте средневекового герцогства Гельдерн была создана провинция Гелдерланд, ныне являющаяся составной частью Королевства Нидерланды. По площади, если брать исключительно сушу, она самая большая в стране. А 180-тысячный Неймеген является крупнейшим городом региона, хотя и не носит статуса административной столицы: чиновники квартируют в Арнеме. Собственно, арнемский «Витесс», в отличие от НЕКа из Неймегена, может похвастать выигранным кубком страны. А у красно-зелено-черных вместо этого – 6 проигранных финалов Кубка Нидерландов. В том числе и в этом году, когда АЗ, сэкономив основные силы во время ответной игры Лиги конференций против «Шахтера», нанес сокрушительное поражение НЕКу – 5:1. Впрочем, НЕК сейчас стремится ни много ни мало, а к участию в самом престижном клубном соревновании континента и реально претендует на попадание в зону Лиги чемпионов. Собственно, для команды, которая в своей длительной истории (ровесница ХХ ст.) выше 5-го места (да и то было в далеком уже сезоне-2002/03) в национальном чемпионате не поднималась, это – незаурядный прорыв. Что говорить, до старта сезона суперкомпьютер Opta показывал, что НЕК попадает в первую двойку лишь в 1,6% симуляций сезона, а в первую тройку – лишь в 4,7% случаев. Теперь шансы куда больше. А если взглянуть на трекер турнирной таблицы гелдерландцев, то можно заметить, что на стартовом этапе пару туров они даже шли 1-ми, потом несколько поумерили пыл, с 10-го тура дела пошли вверх, а где-то с 14-го тура турнирное положение стабилизировалось среди тройки лидеров.

Что обусловило такое дерзкое шествие НЕКа в этом сезоне? Прежде всего, отмечу добросовестную работу наставника неймегенцев Дика Схройдера. Уроженец Гелдерланда (а именно 60-тысячного городка Барневелд) 54-летний бывший не слишком успешный полузащитник (по большому счету так и не нашел своей команды, ведь часто менял клубы, не прижившись нигде), похоже, становится самобытным тренером. Свой тренерский путь он начинал в команде родного городка, а затем накопил немалый опыт как вспомогательной, так и самостоятельной тренерской работы в разных странах: Англии, США, Испании, ну и само собой, что в Нидерландах. И вот эта смесь стала, сказал бы, своеобразным тактическим взрывом, который он с успехом практикует уже в родном крае.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дик Схройдер

Разнообразные медиа, специализирующиеся на тактическом анализе, по ходу нынешнего сезона не жалеют полноголосицы комплиментов в адрес НЕКа. «Самая наступательная команда в Европе», «лучшее, что есть за пределами ведущих 5-ти европейских лиг», «новый тотальный футбол», «маленькая нидерландская команда революционизирует атакующий футбол», «атака, атака и еще раз атака»! И в самом деле футбол Схройдера можно назвать ультраатакующим. Его философия предполагает, что атака является лучшей формой обороны. НЕК немало забивает, но, честно говоря, и немало, как для соискателя путевки в Лигу чемпионов, пропускает. Тактическая схема, практикуемая Схройдером, – 3–4–3, или, если хотите, 3–4–2–1 или как вариация 3–4–1–2. Отличительная черта – в том, что фланговые защитники в этой расстановке часто вовлечены в атаки. Базовый принцип: риск равен вознаграждению.

Прессинг – фирменный знак современного НЕКа. Да, команда среди лидеров в Эредивизи по проценту владения. Однако, когда мяч потерян, неймегенцы прибегают к просто сумасшедшему прессингу в стремлении вернуть себе мяч и инициативу. Собственно, такой показатель как PDDA, то есть среднее количество передач команды-соперницы за одно защитное действие у НЕКа меньше 10-ти. Больше сделать оппоненты не успевают, ведь подопечные Схройдера мяч себе возвращают. Это – лучший показатель в Эредивизи. Кроме того, по пальцам одной руки можно перечислить команды из топовых европейских чемпионатов, которые превосходят неймегенцев в этом отношении. Это «Барселона», «Комо» и ПСЖ. Процент доли игрового времени без владения мячом в высоком прессинге у НЕКа сопоставим с показателем безоговорочного лидера и чемпиона – ПСВ: на уровне 43-х. Неймегенская команда имеет самый большой процент точных передач в последней трети поля в Эредивизи. По общему количеству голов и по среднематчевому количеству ударов в створ ворот НЕК уверенно держится 2-м в Эредивизи после эйндховенского гранда.

Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Линссен

Парадоксально, но чуть ли не ведущую роль в прессинг-усилиях НЕКа играют ветераны: лучший бомбардир и лучший ассистент 35-летний нападающий Брайан Линссен и без малого 38-летний вингер суринамского происхождения Тьяронн Шери. Линссен – невысокий быстрый техничный игрок с бэкграундом победы в Азиатской лиге чемпионов в составе японского клуба «Урава Ред Даймондз». Брайан является 5-м игроком сильнейшего нидерландского дивизиона по xG. Шери также имеет азиатскую страницу в своей карьере (Китай), но, кроме того, немало постранствовал и по Европе: Англия, Турция, Израиль, Бельгия. Примечательно, что перед стартом текущего сезона НЕК заключил с этим якобы возрастным игроком 3-летний контракт. И, похоже, не прогадал. Отличительная черта Шери – любовь к ударам по воротам с разных позиций. По общему количеству ударов он уверенно держится в первой пятерке игроков Эредивизи (более того, долгое время лидировал по этому показателю!).

И еще один азиатский штрих: лучшим игроком команды по оценкам whoscored.com является японский полузащитник Кодаи Сано. Количество его ассистов сопоставимо с количеством ассистов Линссена. Впрочем, дорождественскую часть сезона он провел лучше, чем проводит построждественскую. Но способен прессинговать соперников в течение продолжительного времени, и кажется, что ослабеть в этом контексте никак не сможет. А его мощный выстрел со штрафного голкипер «Твенте», который чудом среагировал на рикошет после него, будет помнить долго.

Getty Images/Global Images Ukraine. Тьяронн Шери и Кодаи Сано

Жизнь – к лучшему

Вообще программными для современного НЕКа были матчи этого сезона против ПСВ. Счета в двух матчах чемпионата и в полуфинале Кубка – 3:5, 3:2, 3:2. Таким образом, два раза из трех возможных риск оправдал себя, и вознаграждениями были победы над эйндховенцами. Жизнь к лучшему менял неймегенский коллектив, а не команда концерна, слоганизирующая эти изменения. Так в мартовской игре чемпионата в гостях НЕК нехарактерно для себя мало владел мячом (30%), однако сколь же разящими были его контратаки! Более чем на 0,6 гости превзошли фаворитов по xG! Собственно, ПСВ создал за игру всего 1 голевой момент. И это на своем поле! Правда, забил дважды. На счету НЕКа – 4 голевых момента. А возрастной, да умелый Линссен отличился дублем в 1-м тайме в быстрых контратаках, чуть ли не голами-близнецами.

В домашнем лобовом столкновении с «Фейенордом» НЕК сравнял счет на 7-й компенсированный во 2-м тайме минуте (в Роттердаме были развеселые 4:2 в пользу гостей с двумя решающими голами в самом эпилоге поединка). Примечательно, что голевой пас на Данило 25-й номер неймегенцев Сами Квайса отдал грудью. А в общей сложности подопечные Схройдера более чем на 0,5 единицы превзошли грозных оппонентов по xG и большую часть матча владели преимуществом, а во второй половине 2-го тайма так и вообще атаковали в режиме нон-стоп.

Букмекеры скептически оценивали шансы неймегенцев в другом лобовом противостоянии – с «Твенте». Наверное, на них произвело впечатление поражение НЕКа в финале Кубка. В то же время официальный сайт НЕКа предлагал неймегенцам выпрямить спины, высоко держать головы, обелить свою репутацию, перевернуть страницу, отмечая численность клише в ситуации постпоражения в кубковом финале. И своего рода девиз-указатель: «Если даже одна мечта разрушена, осталось многое, за что следует бороться». По крайней мере, лучшее в своей истории место в Эредивизи очень реально. Да, президент НЕКа Вилко ван Схайк говорил, что он лучше бы отпраздновал завоевание Кубка, чем получение места в Лиге чемпионов: мол, деньги – не главное. Однако, судя по настрою игроков и тренеров, их мнения разнятся с раздумьями босса. Энсхедская команда при горячей поддержке болельщиков начала мощно: прессинговала, забила сначала нелегитимно, а потом – легитимно. Однако хватило «Твенте» на полтайма, не больше. Далее НЕК усилиями Линссена (нашел просвет между двумя центрдефами хозяев) счет сравнял. А после перерыва неймегенцы непрерывно атаковали ворота хозяев, хотя и имели очковое преимущество над ними. Но создавалось впечатление, что у НЕКа желание выиграть было подкреплено силой, а у «Твенте» – надеждой на какой-то случай. В конце матча стандарты такую ​​возможность предоставили, однако отлично сыграл кипер гостей Гонсало Креттас. Красноречиво: 2-й тайм по ударам 13:2, а по xG 1,05:0,13 в пользу НЕКа.

Красно-зелено-черные уже преодолели полную терний огромную часть дороги этого сезона. Не выглядят ли они в конце многотрудного пути слишком усталыми? Игра в Энсхеде показала, что с НЕКом все хорошо. Отмечу два момента, имеющих, по-моему, символическое значение. Когда во 2-м тайме Шери шел подавать очередной угловой, то по дороге поздоровался с запасным игроком «Твенте», однако после рукопожатия легонько оттолкнул его от мяча. И еще во время одного из долгих забросов на Линссена нападающий неймегенцев уже набрал скорость, а мяч попал ему в пятку, не успев за быстроногим форвардом. Таким образом, НЕК расталкивает конкурентов, но иногда несколько опережает события. А для попадания в Лигу чемпионов следует поймать нужный ритм.

Радующая пятизначность

Четко с начала ХХІ ст. посещаемость домашних матчей красно-зелено-черных стала пятизначной, и с тех пор, если вынести за скобки ковидные времена, не опускается ниже 10 000 зрителей на матче. В этом сезоне на яркий футбол подопечных Схройдера желающих посмотреть немало. Правда, вместимость трибун «Гоффертстадиона» невелика: 12 500 зрителей. Кстати, с середины апреля клуб предлагает владельцам абонементов на текущий сезон приобрести их на те же места в следующем сезоне, который обещает быть интересным для НЕКа. Максимальная цена абонемента – 471 евро на весь сезон. Ну и традиционные маркетинговые преимущества для владельцев абонементов – 10% скидки в фан-шопе, бесплатный вход на матч первого этапа Кубка Нидерландов (при условии, что он будет домашним) – прилагаются. Интересна и платформа «Второй шанс». В случае, если владелец абонемента не может посетить определенную игру, он предоставляет свой пропуск другому болельщику на тот матч, чтобы стадион все равно оставался полным-полнехоньким.

К слову, на трибунах часто можно увидеть черно-красные флаги. В отличие от флагов УПА, черный (символизирует имперское прошлое города) расположен сверху, а красный (символ храбрости и стойкости) снизу. Примечательно, что и на флаге Гелдерланда (их, правда, на трибунах видно только изредка) тоже есть украинская цветовая гамма: сверху – синее, под ним желтое (символизирует древность и богатство). Правда, под желтым еще наличествует черное.

Неймеген является древнейшим городом Нидерландов, основанным римлянами более 2000 лет назад. Он видел многое: подъем во времена династии Каролингов, подписание соглашений, завершивших Голландскую войну во второй половине XVII в., жестокие бои во время Второй мировой, победные для левых сил выборы ближе к нашему времени. Не видел Неймеген разве что Лиги чемпионов. Что же, такая возможность вполне может представиться по итогам заканчивающегося сезона. Почему бы и нет! Удачи вам, неймегенцы!

Алексей РЫЖКОВ