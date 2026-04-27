  4. Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
27 апреля 2026, 13:22 |
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура

«Бенфика» и «Порту» одержали победы, «Спортинг» сенсационно оступился в матче с аутсайдером

С 24 по 26 апреля состоялись матчи 31-го тура чемпионата Португалии, главным событием которого стала потеря очков от лиссабонского «Спортинга».

Подопечные Руя Боржеша не сумели на выезде одолеть главного аутсайдера элитного дивизиона AVS, с которым сыграли вничью – 1:1, и ухудшили свои шансы в борьбе за второе место.

«Бенфика» хладнокровно разобралась с «Морейренсе», отправив в ворота соперника четыре мяча (4:1). Команда Жозе Моуриньо идет без поражений в нынышнем сезоне лиги.

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вышел в стартовом составе, провел на поле весь матч и сделал три сейва. Полузащитник Георгий Судаков остался на скамейке запасных.

«Порту» оказался сильнее «Эштрелы Амадоры» благодаря дублю от турецкого нападающего Дениза Гюля. Подопечные Франченско Фариоли продолжают лидировать в турнирной таблице.

Чемпионат Португалии, 31-й тур. 17-20 апреля

Алверка – Арока – 2:1
Голы: Навес, 9, Марези, 71 – Ван Е, 49

Тондела – Насьональ – 0:2
Голы: Рамирес, 22, Медина, 31 (автогол)

Бенфика – Морейренсе – 4:1
Голы: Баррейру, 2, Риос, 29, Иванович, 89, 90+2 – Травассос, 26

Витория Гимараеш – Риу Аве – 2:0
Голы: Саму, 72, Страта, 90+5

Эшторил – Фамаликау – 0:1
Гол: Де Хас, 51 (пен)

Эштрела Амадора – Порту – 1:2
Голы: Йоване, 79 – Гюль, 17, 37

Санта-Клара – Брага – 2:1
Голы: Пасиенсия, 71, Габриел Силва, 83 – Заласар, 30

AVS – Спортинг – 1:1
Голы: Педро Лима, 66 (пен) – Нел, 47

Жил Висенте – Каза Пия (будет сыгран 27 апреля)

Турнирная таблица чемпионата Португалии:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 31 26 4 1 63 - 15 02.05.26 22:30 Порту - Алверка26.04.26 Эштрела Амадора 1:2 Порту19.04.26 Порту 2:0 Тондела12.04.26 Эшторил 1:3 Порту04.04.26 Порту 2:2 Фамаликау22.03.26 Брага 1:2 Порту 82
2 Бенфика 31 22 9 0 67 - 20 02.05.26 20:00 Фамаликау - Бенфика25.04.26 Бенфика 4:1 Морейренсе19.04.26 Спортинг Лиссабон 1:2 Бенфика12.04.26 Бенфика 2:0 Насьонал06.04.26 Каза Пия 1:1 Бенфика21.03.26 Бенфика 3:0 Витория Гимараеш 75
3 Спортинг Лиссабон 30 22 6 2 75 - 20 29.04.26 22:15 Спортинг Лиссабон - Тондела26.04.26 АВС 1:1 Спортинг Лиссабон19.04.26 Спортинг Лиссабон 1:2 Бенфика11.04.26 Эштрела Амадора 0:1 Спортинг Лиссабон03.04.26 Спортинг Лиссабон 4:2 Санта Клара22.03.26 Алверка 1:4 Спортинг Лиссабон 72
4 Брага 31 16 8 7 59 - 31 03.05.26 20:00 Брага - Эшторил26.04.26 Санта Клара 2:1 Брага23.04.26 Каза Пия 0:1 Брага19.04.26 Брага 2:2 Фамаликау12.04.26 Брага 1:0 Арока04.04.26 Морейренсе 0:1 Брага 56
5 Фамаликау 31 14 9 8 39 - 27 02.05.26 20:00 Фамаликау - Бенфика26.04.26 Эшторил 0:1 Фамаликау19.04.26 Брага 2:2 Фамаликау10.04.26 Фамаликау 1:1 Морейренсе04.04.26 Порту 2:2 Фамаликау21.03.26 Фамаликау 1:0 Насьонал 51
6 Жил Висенте 30 12 10 8 44 - 31 27.04.26 22:15 Жил Висенте - Каза Пия18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш13.04.26 Тондела 2:2 Жил Висенте03.04.26 Жил Висенте 3:0 АВС21.03.26 Санта Клара 1:0 Жил Висенте14.03.26 Жил Висенте 2:2 Алверка 46
7 Витория Гимараеш 31 12 6 13 38 - 43 04.05.26 22:15 Спортинг Лиссабон - Витория Гимараеш25.04.26 Витория Гимараеш 2:0 Риу Аве18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш11.04.26 АВС 1:1 Витория Гимараеш03.04.26 Витория Гимараеш 5:0 Тондела21.03.26 Бенфика 3:0 Витория Гимараеш 42
8 Морейренсе 31 11 6 14 34 - 45 02.05.26 17:30 Морейренсе - Эштрела Амадора25.04.26 Бенфика 4:1 Морейренсе20.04.26 Морейренсе 1:0 Эшторил10.04.26 Фамаликау 1:1 Морейренсе04.04.26 Морейренсе 0:1 Брага21.03.26 Морейренсе 0:1 Арока 39
9 Алверка 31 10 8 13 34 - 49 02.05.26 22:30 Порту - Алверка24.04.26 Алверка 2:1 Арока18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка12.04.26 Алверка 3:1 Каза Пия04.04.26 Риу Аве 1:2 Алверка22.03.26 Алверка 1:4 Спортинг Лиссабон 38
10 Эшторил 31 10 7 14 51 - 52 03.05.26 20:00 Брага - Эшторил26.04.26 Эшторил 0:1 Фамаликау20.04.26 Морейренсе 1:0 Эшторил12.04.26 Эшторил 1:3 Порту06.04.26 Арока 3:2 Эшторил22.03.26 Эшторил 1:2 Риу Аве 37
11 Арока 31 10 5 16 39 - 60 02.05.26 17:30 Арока - Санта Клара24.04.26 Алверка 2:1 Арока19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора12.04.26 Брага 1:0 Арока06.04.26 Арока 3:2 Эшторил21.03.26 Морейренсе 0:1 Арока 35
12 Риу Аве 31 8 10 13 33 - 52 03.05.26 22:30 Риу Аве - Жил Висенте25.04.26 Витория Гимараеш 2:0 Риу Аве17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС11.04.26 Санта Клара 0:2 Риу Аве04.04.26 Риу Аве 1:2 Алверка22.03.26 Эшторил 1:2 Риу Аве 34
13 Санта Клара 31 8 8 15 28 - 38 02.05.26 17:30 Арока - Санта Клара26.04.26 Санта Клара 2:1 Брага18.04.26 Каза Пия 0:0 Санта Клара11.04.26 Санта Клара 0:2 Риу Аве03.04.26 Спортинг Лиссабон 4:2 Санта Клара21.03.26 Санта Клара 1:0 Жил Висенте 32
14 Насьонал 31 8 7 16 34 - 41 02.05.26 17:30 Насьонал - АВС25.04.26 Тондела 0:2 Насьонал18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка12.04.26 Бенфика 2:0 Насьонал04.04.26 Насьонал 2:0 Эштрела Амадора21.03.26 Фамаликау 1:0 Насьонал 31
15 Эштрела Амадора 31 6 10 15 34 - 51 02.05.26 17:30 Морейренсе - Эштрела Амадора26.04.26 Эштрела Амадора 1:2 Порту19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора11.04.26 Эштрела Амадора 0:1 Спортинг Лиссабон04.04.26 Насьонал 2:0 Эштрела Амадора20.03.26 Эштрела Амадора 4:0 Каза Пия 28
16 Каза Пия 30 5 11 14 28 - 53 27.04.26 22:15 Жил Висенте - Каза Пия23.04.26 Каза Пия 0:1 Брага18.04.26 Каза Пия 0:0 Санта Клара12.04.26 Алверка 3:1 Каза Пия06.04.26 Каза Пия 1:1 Бенфика20.03.26 Эштрела Амадора 4:0 Каза Пия 26
17 Тондела 30 4 9 17 21 - 50 29.04.26 22:15 Спортинг Лиссабон - Тондела25.04.26 Тондела 0:2 Насьонал19.04.26 Порту 2:0 Тондела13.04.26 Тондела 2:2 Жил Висенте03.04.26 Витория Гимараеш 5:0 Тондела21.03.26 Тондела 0:0 АВС 21
18 АВС 31 1 11 19 22 - 65 02.05.26 17:30 Насьонал - АВС26.04.26 АВС 1:1 Спортинг Лиссабон17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС11.04.26 АВС 1:1 Витория Гимараеш03.04.26 Жил Висенте 3:0 АВС21.03.26 Тондела 0:0 АВС 14
Полная таблица

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Милованович (Алверка), асcист Чикиньо.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Эспен ван Э (Арока), асcист Бас Кёйперс.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Кайки Невес (Алверка), асcист Набили Зубди.
Эпицентр – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
НБА. Первые очки Шульги в плей-офф, камбэк Сан-Антонио, победа Торонто
ФОТО. Судаков показал семейную идиллию в Лиссабоне
чемпионат Португалии по футболу Алверка Арока Тондела Насьонал Фуншал Бенфика Морейренсе Анатолий Трубин Георгий Судаков Жозе Моуриньо Леандру Баррейру Ришар Риос Франьо Иванович Витория Гимараеш Риу Аве Эштрела Амадора Порту Эшторил Фамаликау Санта-Клара Брага AVS Спортинг Лиссабон Руй Боржеш Франческо Фариоли видео голов и обзор
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буковина определилась с домашними аренами на матчи Украинской Премьер-лиги
Футбол | 27 апреля 2026, 11:31 0
Буковина определилась с домашними аренами на матчи Украинской Премьер-лиги
Буковина определилась с домашними аренами на матчи Украинской Премьер-лиги

Клуб решил заявить стадион «Украина» во Львове и Тернопольский городской стадион

Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Футбол | 27 апреля 2026, 09:28 3
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина

«Интер» планирует приобрести игрока

Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Футбол | 26.04.2026, 12:33
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной
Футбол | 27.04.2026, 08:15
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Теннис | 26.04.2026, 18:05
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
26.04.2026, 09:41 1
Бокс
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
26.04.2026, 10:05 2
Футбол
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
26.04.2026, 08:22 1
Футбол
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
26.04.2026, 13:17 25
Футбол
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
25.04.2026, 09:25 4
Футбол
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
26.04.2026, 16:59 53
Футбол
Свентек вылетела из тысячника в Мадриде, не сумев доиграть матч 1/16 финала
Свентек вылетела из тысячника в Мадриде, не сумев доиграть матч 1/16 финала
25.04.2026, 18:17 21
Теннис
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
25.04.2026, 17:57 24
Футбол
