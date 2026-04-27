  Динамо добыло юбилейную волевую победу в УПЛ
27 апреля 2026, 11:52 | Обновлено 27 апреля 2026, 11:56
Динамо добыло юбилейную волевую победу в УПЛ

ФК Динамо

В матче с «Кривбассом» (6:5) «Динамо» одержало 50-ю волевую победу в чемпионатах Украины на чужих полях. Бело-синие стали первым клубом, достигшим этого рубежа. Динамовцы, пропустив первыми, брали верх над 25-ю командами хозяев. При этом чаще других побеждали на выезде «Ворсклу», «Зарю» – по 5 раз, «Карпаты» и «Мариуполь» – по 4.

10 волевых викторий в гостях бело-синие отпраздновали с Валерием Лобановским, 7 – с Сергеем Ребровым, 5 – с Юрием Семиным, по 4 – с Анатолием Демьяненко, Йожефом Сабо и Александром Шовковским, 3 – с Мирчей Луческу и Алексеем Михайличенко, по 2 – с Валерием Газзаевым, Игорем Костюком, Михаилом Фоменко и Александром Хацкевичем, по 1-й – с Олегом Блохиным и Николаем Павловым.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые волевые победы Динамо в чемпионатах Украины

Победа

Дата

Тренер Динамо

Соперник

Счет

1-я

14.08.1993

Михаил ФОМЕНКО

Днепр

3:2

10-я

25.10.1998

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Металлург М

2:1

20-я

02.04.2006

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Металлист

2:1

30-я

02.10.2011

Юрий СЕМИН

Ворскла

2:1

40-я

03.04.2019

Александр ХАЦКЕВИЧ

Заря

3:2

50-я

26.04.2026

Игорь КОСТЮК

Кривбасс

6:5

