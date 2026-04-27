Динамо добыло юбилейную волевую победу в УПЛ

В матче с «Кривбассом» (6:5) «Динамо» одержало 50-ю волевую победу в чемпионатах Украины на чужих полях. Бело-синие стали первым клубом, достигшим этого рубежа. Динамовцы, пропустив первыми, брали верх над 25-ю командами хозяев. При этом чаще других побеждали на выезде «Ворсклу», «Зарю» – по 5 раз, «Карпаты» и «Мариуполь» – по 4.

10 волевых викторий в гостях бело-синие отпраздновали с Валерием Лобановским, 7 – с Сергеем Ребровым, 5 – с Юрием Семиным, по 4 – с Анатолием Демьяненко, Йожефом Сабо и Александром Шовковским, 3 – с Мирчей Луческу и Алексеем Михайличенко, по 2 – с Валерием Газзаевым, Игорем Костюком, Михаилом Фоменко и Александром Хацкевичем, по 1-й – с Олегом Блохиным и Николаем Павловым.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые волевые победы Динамо в чемпионатах Украины