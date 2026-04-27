Динамо добыло юбилейную волевую победу в УПЛ
Киевляне одержали 50-ю волевую победу в УПЛ на чужих полях
В матче с «Кривбассом» (6:5) «Динамо» одержало 50-ю волевую победу в чемпионатах Украины на чужих полях. Бело-синие стали первым клубом, достигшим этого рубежа. Динамовцы, пропустив первыми, брали верх над 25-ю командами хозяев. При этом чаще других побеждали на выезде «Ворсклу», «Зарю» – по 5 раз, «Карпаты» и «Мариуполь» – по 4.
10 волевых викторий в гостях бело-синие отпраздновали с Валерием Лобановским, 7 – с Сергеем Ребровым, 5 – с Юрием Семиным, по 4 – с Анатолием Демьяненко, Йожефом Сабо и Александром Шовковским, 3 – с Мирчей Луческу и Алексеем Михайличенко, по 2 – с Валерием Газзаевым, Игорем Костюком, Михаилом Фоменко и Александром Хацкевичем, по 1-й – с Олегом Блохиным и Николаем Павловым.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные гостевые волевые победы Динамо в чемпионатах Украины
|
Победа
|
Дата
|
Тренер Динамо
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
14.08.1993
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Днепр
|
3:2
|
10-я
|
25.10.1998
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Металлург М
|
2:1
|
20-я
|
02.04.2006
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Металлист
|
2:1
|
30-я
|
02.10.2011
|
Юрий СЕМИН
|
Ворскла
|
2:1
|
40-я
|
03.04.2019
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Заря
|
3:2
|
50-я
|
26.04.2026
|
Игорь КОСТЮК
|
Кривбасс
|
6:5
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне выиграли 6:5
Вингер киевского «Динамо» оформил дубль в ворота «Кривбасса» в матче 25-го тура