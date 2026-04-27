Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Нагорняк и Шаран выбрали стартовые составы на матч Эпицентр – Александрия
Украина. Премьер лига
27 апреля 2026, 11:51 |
24
0

Поединок 25-го тура Премьер-лиги состоится 27 апреля в 13:00 по киевскому времени

Коллаж Sport.ua. Сергей Нагорняк и Владимир Шаран

В матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в понедельник, 27 апреля, сыграют камянец-подольский «Эпицентр» и «Александрия».

Наставники команд – Сергей Нагорняк и Владимир Шаран – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Александрия» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 баллов. «Эпицентр» разместился на 12-й позиции, имея в своем активе 24 пункта.

В предыдущем матче «горожане» потерпели поражение от ровенского «Вереса» (0:3), а команда Нагорняка сыграла вничью в противостоянии со львовскими «Карпатами» (0:0).

Эпицентр: Билык, Нил, Григоращук, Климец, Лучкевич, Миронюк, Себерио, Сифуэнтес, Ковалец, Рохас, Сидун

Александрия: Долгий, Бутко, Кампос, Боль, Огарков, Ващенко, Булеца, Мышнев, Да Сильва, Родригеш, Ндиага

Стартовые составы на матч чемпионата Украины Эпицентр – Александрия:

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Александрия Эпицентр - Александрия Сергей Нагорняк Владимир Шаран стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем