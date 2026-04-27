Нагорняк и Шаран выбрали стартовые составы на матч Эпицентр – Александрия
Поединок 25-го тура Премьер-лиги состоится 27 апреля в 13:00 по киевскому времени
В матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в понедельник, 27 апреля, сыграют камянец-подольский «Эпицентр» и «Александрия».
Наставники команд – Сергей Нагорняк и Владимир Шаран – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.
«Александрия» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 баллов. «Эпицентр» разместился на 12-й позиции, имея в своем активе 24 пункта.
В предыдущем матче «горожане» потерпели поражение от ровенского «Вереса» (0:3), а команда Нагорняка сыграла вничью в противостоянии со львовскими «Карпатами» (0:0).
Эпицентр: Билык, Нил, Григоращук, Климец, Лучкевич, Миронюк, Себерио, Сифуэнтес, Ковалец, Рохас, Сидун
Александрия: Долгий, Бутко, Кампос, Боль, Огарков, Ващенко, Булеца, Мышнев, Да Сильва, Родригеш, Ндиага
