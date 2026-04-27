  4. 7 голов Ярмоленко в УПЛ 2025/26. Сколько больше всего забивал за сезон?
27 апреля 2026, 11:41 | Обновлено 27 апреля 2026, 11:42
Вспомним все голы Андрея Ярмоленко в национальных чемпионатах разных стран по сезонам

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко забил свои 6-й и 7-й голы в УПЛ в сезоне 2025/26.

По этому поводу вспомним, сколько голов игрок Динамо забил в каждом сезоне своей карьеры в национальных чемпионатах разных стран.

Рекордным для Ярмоленко сезон 2016/17, в котором он отличился 15 забитыми мячами в составе Динамо в УПЛ.

Голы Андрея Ярмоленко в национальных чемпионатах по сезонам

  • 15 – 2016/17 (УПЛ, Динамо)
  • 14 – 2014/15 (УПЛ, Динамо)
  • 13 – 2015/16 (УПЛ, Динамо)
  • 12 – 2013/14 (УПЛ, Динамо)
  • 12 – 2011/12 (УПЛ, Динамо)
  • 11 – 2022/23 (Про Лига ОАЭ, Аль-Айн)
  • 11 – 2010/11 (УПЛ, Динамо)
  • 11 – 2012/13 (УПЛ, Динамо)
  • 8 – 2023/24 (УПЛ, Динамо)
  • 7 – 2025/26 (УПЛ, Динамо)
  • 7 – 2024/25 (УПЛ, Динамо)
  • 7 – 2006/07 (Первая лига, 4 – Динамо-2, 3 – Десна)
  • 7 – 2009/10 (УПЛ, Динамо)
  • 6 – 2017/18 (3 – УПЛ, Динамо, 3 – Бундеслига, Боруссия Дортмунд)
  • 5 – 2007/08 (Первая лига, Динамо-2)
  • 5 – 2019/20 (АПЛ, Вест Хэм Юнайтед)
  • 2 – 2018/19 (АПЛ, Вест Хэм Юнайтед)
  • 1 – 2007/08 (УПЛ, Динамо)
  • 1 – 2021/22 (АПЛ, Вест Хэм Юнайтед)
Сергей Турчак
