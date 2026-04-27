Динамо сделало официальное заявление перед матчем с Шахтером

Киевское «Динамо» обнародовало официальную информацию о билетах на матч с «Шахтером».

«В воскресенье, 3 мая, в Киеве состоится «украинское дерби» — «Динамо» примет «Шахтер».

Поединок 26-го тура VBET Украинской Премьер-лиги будет сыгран на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского. Начало встречи – в 18:00.

Стартовала продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета, в зависимости от категории, составит от 300 до 2000 грн. Их можно приобрести на портале TicketsBox.

Также действует программа лояльности для болельщиков, которые хотят посетить игру и являются участниками боевых действий. Информация о получении билетов для участников боевых действий.

Из соображений безопасности количество билетов в продаже ограничено. Напомним, «Динамо» имеет разрешение на присутствие 4333 зрителей на домашних матчах в Киеве.

Убежище на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона, под паркингом. В нем есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т. д. Ждем вас на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского!», – отмечает пресс-служба киевлян.