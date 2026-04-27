Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо сделало официальное заявление перед матчем с Шахтером
27 апреля 2026, 20:29 |
Динамо сделало официальное заявление перед матчем с Шахтером

Клуб проинформировал болельщиков о билетах

ФК Динамо

Киевское «Динамо» обнародовало официальную информацию о билетах на матч с «Шахтером».

«В воскресенье, 3 мая, в Киеве состоится «украинское дерби» — «Динамо» примет «Шахтер».

Поединок 26-го тура VBET Украинской Премьер-лиги будет сыгран на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского. Начало встречи – в 18:00.

Стартовала продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета, в зависимости от категории, составит от 300 до 2000 грн. Их можно приобрести на портале TicketsBox.

Также действует программа лояльности для болельщиков, которые хотят посетить игру и являются участниками боевых действий. Информация о получении билетов для участников боевых действий.

Из соображений безопасности количество билетов в продаже ограничено. Напомним, «Динамо» имеет разрешение на присутствие 4333 зрителей на домашних матчах в Киеве.

Убежище на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона, под паркингом. В нем есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т. д. Ждем вас на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского!», – отмечает пресс-служба киевлян.

По теме:
Карпаты определились с трансферной стоимостью Домчака
Защитник Кудровки: «Сейчас у нас только один выход»
Вратаря сборной Украины перевели во Вторую лигу. Он вышел на поле
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
Футбол | 27 апреля 2026, 08:36 7
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»

Тренер вспомнил о своём пребывании в сборной Украины

Капитан сборной Франции на протяжении 14 лет готов вернуться в команду
Футбол | 27 апреля 2026, 20:35 0
Капитан сборной Франции на протяжении 14 лет готов вернуться в команду
Капитан сборной Франции на протяжении 14 лет готов вернуться в команду

Уго Льорис готов снова играть в главной команде Франции

Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Футбол | 27.04.2026, 09:17
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Тренер сборной Украины: «Он готов к топ-5 чемпионату. Может уехать»
Футбол | 27.04.2026, 17:41
Тренер сборной Украины: «Он готов к топ-5 чемпионату. Может уехать»
Тренер сборной Украины: «Он готов к топ-5 чемпионату. Может уехать»
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
Бокс | 27.04.2026, 00:02
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
На це лайно 300 грн?!?!
Популярные новости
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
26.04.2026, 08:22 1
Футбол
Камбэк из 0:2. Определен бронзовый призер чемпионата Украины
Камбэк из 0:2. Определен бронзовый призер чемпионата Украины
25.04.2026, 17:55
Волейбол
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
26.04.2026, 16:59 56
Футбол
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
26.04.2026, 08:02
Бокс
Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
25.04.2026, 18:48 3
Футбол
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
26.04.2026, 10:05 2
Футбол
ФОТО. Распалась одна из самых известных пар в мировом теннисе
ФОТО. Распалась одна из самых известных пар в мировом теннисе
26.04.2026, 02:39 1
Теннис
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
25.04.2026, 20:15 2
Теннис
